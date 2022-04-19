廣達：上海廠陸續復工 第2季後半段拚趕進度
2022/4/19 11:00（4/19 11:10 更新）
代工廠廣達19日表示，上海廠陸續復工中，希望第2季後半段能追回出貨進度。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社）
（中央社記者吳家豪台北19日電）上海COVID-19疫情影響企業運作，分析師指出，代工廠廣達正在優先恢復Mac電腦產線。廣達今天表示，上海廠陸續復工中，後續需觀察零組件供應商及物流狀況，希望第2季後半段能追回出貨進度。
廣達告訴中央社記者，上海廠陸續復工中，一切遵循當地政府復工生產政策，相關防疫措施也會遵循當地政府指引。
廣達表示，上海廠4月前半個月都處於停工狀態，勢必影響4月出貨，加上料況本來就有點辛苦，需觀察供應商是否在復工企業名單中、物流等狀況，希望第2季後半段能努力追回出貨進度。
天風國際證券分析師郭明錤18日在推特發文表示，廣達上海廠將優先恢復蘋果Mac電腦產線，第2順位為恢復特斯拉車用配件產線。廣達上海F3廠主要生產Mac電腦新機，如果零組件供應順暢，將有助於改善新機交貨。
郭明錤引用媒體報導指出，廣達在上海約有4萬名員工和8座廠房，其中F1與F3廠正逐步復工，18日已有5%員工復工，預計22日將提升到15%。（編輯：潘羿菁）1110419
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