更多編輯台推薦新聞：
達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝
運動

達比修有1600K到手史上最快 收MLB生涯第80勝

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍大舉進攻烏東 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打
首頁 / 產經
中國封控台廠遭殃
新聞專題
中國封控台廠遭殃2/26

廣達：上海廠陸續復工 第2季後半段拚趕進度

2022/4/19 11:00（4/19 11:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
代工廠廣達19日表示，上海廠陸續復工中，希望第2季後半段能追回出貨進度。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社）
代工廠廣達19日表示，上海廠陸續復工中，希望第2季後半段能追回出貨進度。圖為上海警方3日在高速公路收費站查驗車輛。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）上海COVID-19疫情影響企業運作，分析師指出，代工廠廣達正在優先恢復Mac電腦產線。廣達今天表示，上海廠陸續復工中，後續需觀察零組件供應商及物流狀況，希望第2季後半段能追回出貨進度。

廣達告訴中央社記者，上海廠陸續復工中，一切遵循當地政府復工生產政策，相關防疫措施也會遵循當地政府指引。

廣達表示，上海廠4月前半個月都處於停工狀態，勢必影響4月出貨，加上料況本來就有點辛苦，需觀察供應商是否在復工企業名單中、物流等狀況，希望第2季後半段能努力追回出貨進度。

天風國際證券分析師郭明錤18日在推特發文表示，廣達上海廠將優先恢復蘋果Mac電腦產線，第2順位為恢復特斯拉車用配件產線。廣達上海F3廠主要生產Mac電腦新機，如果零組件供應順暢，將有助於改善新機交貨。

郭明錤引用媒體報導指出，廣達在上海約有4萬名員工和8座廠房，其中F1與F3廠正逐步復工，18日已有5%員工復工，預計22日將提升到15%。（編輯：潘羿菁）1110419

延伸閱讀
廣達英業達上海廠恢復少量出貨 緯創昆山廠申請復工廣達上海廠局部復工 約5%員工上班台商大本營 昆山「無疫企業」準備復工上海設定4/20社會面清零 中國亟欲抽身疫情泥淖涉及近3千萬人 中國現有22個地方採靜態管理蘇州封控台廠生產正常 防原料供應生變、政策調整上海昆山封城波及台商 經長：短期影響小、長期需關注
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀