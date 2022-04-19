上海陸續復工 外資買超21.25億大搶航運股

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（中央社記者張建中台北19日電）台股今天展開反彈，但指數挑戰17000點關卡功敗垂成，終場收在16993.4點，上漲94.53點。外資買超21.25億元，買超前10名中以航運股為大宗。

隨著電子類股止跌回穩，以及電纜和航運類股強勢走揚，台股今天上漲94.53點，收在16993.4點，漲幅0.56%，成交值2266.94億元。

三大法人今天同步買超，外資及陸資買超21.25億元，自營商買超7.15億元，投信買超8.6億元；三大法人合計買超37億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超華航最多、達6萬4803張，買超前10名還有長榮、長榮航、陽明、裕民及四維航。

在外資大舉買超推升下，華航股價收在28.9元，上漲1.75元，漲幅達6.44%。長榮股價上漲2.53%，長榮航上漲2.61%，陽明揚升1.65%，裕民上揚4.34%，四維航上漲4.07%，整體航運類股指數勁揚2.65%。

法人指出，隨著上海廠商陸續復工，可望帶動貨櫃及航空需求回溫，運價不排除有一波漲勢，吸引外資今天大舉搶進相關航運股。

外資其餘買超前10名還有金寶、中信金、期街口布蘭特正2及聯電。

外資賣超前10名以金融及電子股居多，有新光金、台企銀、元大金、台新金及、仁寶、群創、鴻海、宏碁。

華新第1季獲利表現亮麗，每股稅後盈餘1.11元，年增102.77%，加上原物料上漲題材，股價強攻漲停、達42.75元；只是波段漲幅已大，近6個交易日股價上漲13.8元，漲幅高達47.66%，外資今天轉買為賣，賣超8236張。外資賣超前10名還有東鹼。

分析師王兆立表示，如果俄烏情勢不再進一步惡化，台股指數處於相對低檔位置，不排除有機會逐步反彈，只是量能應適時放大。（編輯：楊凱翔）1110419