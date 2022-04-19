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昆山首批60家「無疫企業」 富士康日月光入列

2022/4/19 17:26
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）中國本土COVID-19疫情未緩，為降低經濟衝擊，台商匯聚的昆山地區今天公布第一批60家「無疫企業」名單，鴻海旗下富士康、日月光半導體和環旭子公司環鴻電子、緯創、神達、研華、台光電、正新、正崴等入列準備復工。

中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，昆山是台商大本營，因應防疫，當地官方1日起陸續發布防疫封控措施，12日再發布通告，宣布重新調整劃定的靜態管理區，延長靜默期7天，直至今天。

為降低對企業衝擊，昆山18日公布「關於創建無疫區鎮、無疫村（社區）、無疫企業有序恢復正常生產生活秩序的工作方案」，今天公布第一批60家「無疫企業」名單。

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根據微信官方公眾號昆山發布消息，60家「無疫企業」名單分為工業、商貿物流、建築3大領域，其中台商緯創、神達、鴻海富士康、研華科技（中國）、台光電子材料（昆山）、正新橡膠（中國）、日月光半導體（昆山）、日月光投控旗下環旭電子的子公司環鴻電子（昆山）、正崴等台商入列。

內容指出，首批獲認定的60家「無疫企業」，達到疫情防控階段性成果，盼履行疫情防控與安全生產責任，有序復工復產，在昆山經濟社會發展中起帶頭作用。（編輯：楊蘭軒）1110419

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