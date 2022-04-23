上海單日通報病例再破2萬 累積48人死亡
2022/4/23 10:06（4/23 10:14 更新）
上海單日新增病例數再次突破2萬。圖為上海市民在家中自我快篩。（中新社）
（中央社記者吳柏緯上海23日電）上海疫情反覆，單日新增病例數再次突破2萬。據通報，22日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2736例和無症狀感染者2萬634例，總計2萬3370例。另新增12例死亡病例。
由於連續數日通報病例數低於2萬，外界一度認為上海疫情出現拐點，然而22日新增病例數再次突破2萬，顯示上海疫情仍然嚴峻、反覆。
根據上海衛健委通報，22日新增本土確診病例2736例和無症狀感染者2萬634例，總計2萬3370例。繼本月18日後，通報數字再次突破2萬。
除了通報病例數增加，22日新增12名死亡病例，平均年齡88.2歲，最大年齡99歲。12名患者均有慢性疾病，入院後病情惡化迅速，經搶救無效死亡，死亡的直接原因均為自身疾病。
上海本輪疫情累積48人病故。
為了盡速達到社會面清零目標，上海官方宣布從22日起進行9大攻堅行動，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」等措施。
官方強調，如果上海實現社會面清零，並不斷鞏固防控成效，就可以根據「三區」劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。（編輯：周慧盈）1110423
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