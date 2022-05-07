封控逾1個月 台商大本營昆山6日全面復工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台商大本營江蘇省昆山市在經歷長達1個多月的封控管理後，6日已經全面復工。圖為江蘇省昆山市一家企業的工人。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海7日電）根據蘇州官方發布，在經歷長達1個多月的封控管理後，台商大本營江蘇省昆山市6日已經全面復工。另一方面，蘇州市目前復工率達99.6%，生產率達80%以上的企業占比48.8%。

江蘇省昆山市從4月2日開始採取全城封控措施，除了嚴禁外來人員和車輛進出外，企業須採取輪休減產或居家辦公。隨後管制措施進一步提升至「靜態管理」、「分區分類差異化靜態管理」。

根據蘇州市政府官方微博「蘇州發布」，經過1個多月的封閉管理後，蘇州市6日舉行疫情防控新聞發布會，蘇州市委常委、市政府常務副市長顧海東宣布蘇州市的復工率已達99.6%，台商聚集的昆山市則已在6日全面復工。

顧海東說明，截至5日，全蘇州市1萬2486家規模以上的工業企業，復工率已達99.6%，受疫情影響最大的昆山市、太倉市均已全面復工。所有規模以上工業企業正加速提升產能。

顧海東強調防疫工作堅決落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的明確要求，堅持「復工達產同步推」，同時發布企業加快復工復產工作指引。推動具體操作流程化、防控措施常態化、輔導企業精準化，有力有序推動企業正常生產。

在工業企業復工復產同時，會中也宣布已制定服務業疫情防控工作指引，涉及郵政快遞、交通、銀行、商超、理髮等行業，藉此逐步有序推動服務業恢復經營。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據江蘇廣電總台營運的綜合資訊平台「蘇我網」，受本輪疫情防控的影響，今年4月以來，江蘇多地多家企業停產，最高峰時達6900多家。官方隨後針對疫情造成企業停產、物流受阻等相關情況，提出針對性措施。

以蘇州昆山為例，停產20多天後，根據防疫要求並結合企業實際經營情形，從五一假期開始逐步復工。官方統計，昆山從4月26日起，每天都有300至400家企業復產，於本月6日全面復工。（編輯：陳沛冰）1110507