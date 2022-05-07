中國新增4675病例 上海這波疫情染疫數破60萬

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（中央社台北7日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例4675例（含確診與無症狀感染者），新增本土病例4620例，中國媒體報導說，重災區上海這波疫情染疫數累計破60萬，目前全中國疫情中高風險區仍有111個。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，6日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例351例，其中境外移入6例，本土病例345例。

衛健委指出，新增本土確診仍以重災區上海253例最多，其次為首都北京市的45例。另新增死亡13例，均為本土病例，都在上海。

當天並通報新增4324例無症狀感染者，其中境外移入49例，本土4275例。本土無症狀感染者同樣以重災區上海市3961例最多，其次為遼寧省98例，北京市也有8例。

中國自3月爆發近兩年多最嚴峻疫情以來，據中國媒體「財新網」報導，上海累計染疫數已突破60萬，另據上海衛健委公布的數據，自4月29日與30日後，隔離區外已連續6天發現新增病例，顯見社會面清零難達標。

財新網引述衛健委的統計指出，目前全中國中、高風險區分別有92個與19個，19個高風險區中北京占了18個，92個中風險區北京占了30個，黑龍江省與上海分別是26個與13個。

由上述統計可知，即使中國新增染疫數續降，但仍面臨疫情呈現多點爆發難清零的嚴峻挑戰。

中國衛健委另通報指出，截至6日24時，中國累計死亡5166例，累計報告確診數達21萬9296例；尚在醫學觀察的無症狀感染者10萬3935例（境外移入489例）。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬1181例（出院6萬323例，死亡9344例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110507