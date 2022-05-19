王美花：台商目前復工5成 預期6月產能恢復

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（中央社記者張璦台北19日電）經濟部長王美花今天表示，中國清零政策對台商4月生產影響相當大，受上游供應鏈、員工返工等問題影響，廠商目前復工5成，預期產能6月才能完全恢復；針對今年GDP難「保4」，王美花說，雖有疫情、升息干擾，但台灣出口暢旺，對經濟審慎不悲觀。

王美花今天赴立法院經濟委員會，進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢展望與分析」專題報告，並備質詢。會前媒體關心王美花日前到雲林考察跌到受傷，王美花說「小事」，當時就近送到台大雲林分院，急診當下並無民眾排隊PCR情況，她沒有插隊。

針對餐飲業紓困補助，王美花表示，本土疫情升溫，但邁向與病毒共存、正常生活，今年5月已和餐飲業溝通，商討如何給予協助，經濟部為鼓勵餐飲業者開發優質外帶盒餐、降低內用消費減少的衝擊，辦理盒餐徵選活動，2天收到3000件申請，廠商反應熱絡，經濟部也會持續協助相關產業。

至於今年GDP難「保4」，王美花指出，台灣疫情升溫，國際升息、俄烏戰爭和中國疫情封控等各項因素確實造成全球經濟不確定性升高，但台灣4月出口表現還是很好，對台灣經濟「審慎不悲觀」。

台商在中國復工情況方面，王美花說，中國清零封控對台商生產造成非常大的影響，目前廠商反映有慢慢復工，但受上游供應鏈、員工返工和物流等問題影響，目前復工5成，希望6月可以全面復工；但實際情況仍需視中國防疫政策走向，經濟部也會持續與台商密切聯繫。（編輯：張良知）1110519