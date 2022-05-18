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通膨封城影響台廠 施振榮：調整體質彈性適應

2022/5/18 18:14
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（中央社記者吳家豪台北18日電）近期不少台廠受到通膨、中國封城等因素影響，電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天對此表示，經營企業就是要面對各種不同的環境，調整好體質，並且把彈性和適應度做好最重要。

NFT（非同質化代幣）生成藝術家吳哲宇自創「混沌實驗室」個展，首度與科文集團旗下双融域及宏碁合作，施振榮今天出席活動起跑記者會時受訪作以上表示。

媒體問及通膨對消費電子業下半年影響，施振榮指出，通膨現在是全世界的事情，大家都要面對它；外界環境千變萬化，經營者面對各種不同情形，要想辦法降低損失，甚至有時候要掌握機會。

他強調，現在市場的問題不只是通膨，包含塞港、中國封城產生缺料等，本來經營企業就不可能一切都順利的環境，各種不同可能性都會發生，現在應該是中國封城產生的影響比較大，俄烏戰爭也在意料之外。

談到台廠如何因應今年多項不確定因素，施振榮坦言，人生不如意的事情十之八九，不要期待都很順利，經營企業就是在各種不同的環境都要面對它，把體質調整好，把彈性和適應度做好最重要。對組織而言，彈性是由上而下、面對各種不同的狀況，大家一起反應。

中央社記者詢問對科技廠開放員工持股信託的看法，施振榮表示，40幾年前宏碁就有員工入股，沒透過信託模式。現在因為人才很需要跟公司一起共創價值，員工持股信託機制對於共創價值、利益平衡的王道思維很有幫助。

媒體問及鴻海退出群創董事會後，有法人建議面板雙虎群創與友達合併，搶攻市占率；施振榮表示，公司合併如果有綜效和長期利益，對員工、股東都有利的話，當然可以考慮，但如果未來可能發生管理衝突，難以產生綜效，就要慎重一點。（編輯：趙蔚蘭）1110518

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