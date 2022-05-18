上海逐步復工 裕隆維持台灣車市今年43.6萬輛規模

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北18日電）裕隆汽車副總經理李建輝表示，上海封城造成零組件影響以及升息對經濟成長的衝擊，各項因素恐將對台灣車市造成一定影響，但近期上海已逐步復工，雖然需要一定時間，目前仍維持之前全台年度43.6萬輛規模的預估。

裕隆今天下午舉行集團線上法說會，李建輝表示，上海自3月28日起實施封控至今50天，對零件供應造成影響，但因景氣普遍表現好，加上近期上海部分企業可以開始動工生產，物流逐步啟動恢復正。

李建輝指出，今年前4月台灣汽車市場總銷量13.6萬台，年減12.5%，新車銷售衰退主要受到大陸疫情封城導致車用晶片短供與物流運輸效率影響。

由於車用晶片短缺及上海封城導致零件物流斷鏈，法人關心裕隆是否下修今年台灣車市預估目標，李建輝表示，上海封控自3月28日起至今50天，對汽車產業影響層面廣，零部件占比也高，對零件供應有一定影響。

李建輝指出，上海封控影響層面廣，受影響公司甚至包括日本車廠本田、豐田以及大陸內地車廠，供應短缺是一定對生產營運有影響的，不過近期上海企業已逐步動工生產，物流也陸續啟動恢復中，不過因陸續解封中，加上景氣普遍表現好，預期今年車市展望仍維持之前預估數，後續對汽車銷售及狀況做動態性調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大陸車市部分，累計前4月中國大陸汽車市場總銷量為769.1萬輛，年衰退12.1%，其中乘用車銷量651萬台，年衰退4.2%，主要受大陸疫情嚴峻複雜，部分汽車生態鏈停工停產、物流運輸阻礙及消費意願降低。

展望今年，裕隆預期，隨著刺激消費政策出台、持續導入新車型以及車用零部件供應鏈保產保供穩價，中汽協預估2022年中國大陸整體汽車市場銷量為2750萬輛，較去年2627萬台略增。（編輯：張均懋）1110518