北京疫情1個月仍難社會面清零 核酸篩查非萬能

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（中央社記者張淑伶北京22日電）北京這波疫情至今1個月仍未實現社會面清零，海淀、朝陽這兩個經濟規模最大的行政區已採居家辦公。專家認為，這和大型商場難管控、核酸檢測有窗口期且不可能全員篩查有關。

北京已經組織超過10輪的區域核酸篩查，形同在北京這片有將近2200萬人口的大海裡撈針。「疫情正處於膠著狀態」的形容，從8日起多次出現在北京市疫情防控新聞發布會上。

從4月22日至5月21日，北京這一輪新增COVID-19本土感染者已超過1400例。人民日報旗下健康時報報導，從4月28日公布新增感染者是從社會篩查中發現以來，至今北京市只有2天沒有社會面新增感染者。

報導引述一名傳染病流行病學家說，從疫情走勢來看，最難管控的部位在大型商場超市中，因為此區域人員流動性太多、太雜。要加強快遞、市場、大型商場超市等重點行業的從業人員健康監測。

此外，儘管北京當前依賴核酸篩查作為早期防疫、不讓疫情擴散的手段，但核酸篩查本身有其限制，而且反覆篩查成本高。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾撰文表示，反覆從社會層面篩查感染者，篩查結果可能和檢測「窗口期」、漏檢、採樣品質、間隙性排毒等有關。如果在核酸採樣時，還沒有開始向體外排出病毒，核酸檢測結果就會是「假陰性」。

雖然北京當局要求區域內全員核酸篩查，但有些人就是沒有參加核酸檢測，如果他們不需要去公共場所，那麼健康碼的警示對他們並無多大影響。

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報導引述北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾說，「一直有社會面的新增病例，說明流調（疫調）工作仍存在疏漏，沒有把該管控人員管理起來；另外，社會面大型全員核酸的漏檢和誤檢率可能仍然存在」。

目前，北京市海淀區、朝陽區、豐台區、房山區、順義區這5區以及昌平區重點區域實行居家辦公，海淀區的小區（居民社區）和村更自21日起實施封閉式管理。上述5區除了保障基本生活的超市、餐飲機構和醫療機構等還營業外，其他都暫停營業，公共交通也停運或過站不停。（編輯：李雅雯）1110522