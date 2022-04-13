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疫情19/300

中國染疫人數增2.7萬 廣州重啟新一輪核酸檢測

2022/4/13 11:26（4/13 12:21 更新）
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圖為12日廣州市越秀區一間餐飲店貼著禁止內用（堂食）告示，店員為外帶顧客打包餐點。（中新社）
圖為12日廣州市越秀區一間餐飲店貼著禁止內用（堂食）告示，店員為外帶顧客打包餐點。（中新社）
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（中央社台北13日電）中國國家衛健委通報，中國本土COVID-19染疫人數增添2.7萬人，確診者和無症狀感染者集中在上海市。廣東省官方宣布，繼續新一輪核酸檢測，這波從未接受檢測者將不被允許前往超市、車站。

中國國家衛生健康委員會今天通報，12日零時至24時期間，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增本土染疫人數2萬7920人，包括確診者1500人和無症狀感染者2萬6420人。新增染疫人數集中在上海市，在整體通報新增人數占比94.3%。

12日新增境外移入案例共118人，其中13人為確診者，其他105人為無症狀感染者。

12日新增染疫人數較11日略增。11日本土染疫人數達2萬4546例，94.9%為無症狀感染者；境外移入案例數113人，其中92例為無症狀感染者。

綜合第一財經、每日經濟新聞報導，廣州市12日召開疫情防控新聞發布會，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌表示，目前傳播鏈清晰，疫情形勢整體可控，8日迄今累計74例感染者，目前均收治中，病情穩定。

陳斌指出，為了將潛在傳播者篩盡篩透、清零見底，12日繼續展開新一輪核酸篩查，4月9日以來，尚未接受過核酸檢測者應立即就近接受排查，否則將被賦「黃碼」，對於外出帶來影響。

中國因應COVID-19疫情推出健康碼，追蹤持有人健康狀況和是否有旅遊史、接觸史和其他等。持有人的健康碼呈現黃碼時，將被禁止進入酒店、商場、超市、車站、機場、電影院、KTV、酒吧等各類公共場所，以及學校、各類監所、養老院和福利院等特殊場所。

香港、澳門疫情方面，香港特別行政區30萬8705例（出院6萬660例，死亡8886例）。澳門特別行政區82例（出院82例）。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110413


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