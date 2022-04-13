民怨高漲 上海東方衛視抗疫節目急喊卡

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（中央社台北13日電）在受到輿論撻伐下，上海東方衛視宣布，原定今天晚間播出來安撫群眾不滿情緒的抗疫特別節目，會「暫緩播出」。

上海應對COVID-19疫情，正採取嚴格的封控措施，民眾陷入水深火熱。為安撫民眾情緒，上海原本決定舉辦晚會來緩解群眾的不滿，節目名稱為「眾志成城 同心守滬——東方衛視抗疫特別節目」，找來藝人易烊千璽、迪麗熱巴等人助陣，為民眾打氣。

未料，上海東方衛視之舉，遭到民眾罵聲連連，民怨聲浪高漲。大批網民湧入上海東方衛視的微博「東方衛視番茄台」留言批評，認為政府應做點正事，媒體應真實報導上海民眾現實的生活，坦言現在不需要歌頌。

東方衛視在微博上表示，節目暫緩播出，並「歡迎大家對我們的工作提出寶貴意見」。這則微博貼文現引來1.4萬人留言。

此外，晚會原先想使用音樂人王海濤作詞的歌曲「這世界那麼多人」，但王海濤昨晚在微信指出，負責舉辦上海抗疫晚會的東方衛視，透過版權經紀人來希望取得「免費使用授權」。

王海濤表示，無論免費或付費，自己都不願意授權歌曲被晚會使用，然而東方衛視根本不甩、堅持使用。

王海濤說，朋友表示願意為他找律師，但「這官司沒法打，對方以政治邏輯跟你說事，不以版權法邏輯聊。」

他表示，自己揭露此事，只是要告訴大家「我沒有授權我的作品給這樣一台晚會使用，在上海人受水深火熱的時候，我不會幹這樣的事。」（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110413