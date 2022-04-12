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中國疫情再起衝擊台商 經長：台積電可封閉生產

2022/4/12 13:42（4/12 13:55 更新）
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經濟部長王美花（圖）今天出席中油董事長暨總經理布達典禮。中央社記者謝佳璋攝 111年4月12日
經濟部長王美花（圖）今天出席中油董事長暨總經理布達典禮。中央社記者謝佳璋攝 111年4月12日
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（中央社記者曾智怡台北12日電）中國疫情再起，上海、昆山相繼封城，已影響逾160家台灣企業停工；經濟部長王美花今天表示，製造業因態樣不一，有些停工、有些可封閉生產，台積電和部分面板業即屬於後者，廠商反映雖辛苦但尚可應付。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，上海、昆山相繼封城，廣州昨天也實施「分級分類管控」，非必要不得離市。金管會清查，上海和昆山有161家台灣企業因此停工，不過企業已擬好應變方案，包含調整生產流程時間及委託其他協力廠商處理。

王美花今天出席中油董事長暨總經理布達典禮，會後接受媒體採訪時表示，經濟部緊盯此事，有些廠商可以封閉生產、有些廠商必須停工，以台積電和部分面板業來看，屬於可以封閉生產類型。

王美花進一步表示，現在衝擊較大的是物流方面，廠商仍在調配當中，主要反映的都是「現在雖然辛苦，但是還應付得來」。（編輯：趙蔚蘭）1110412

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