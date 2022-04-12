茂林：上海封城有庫存因應 今年持續投資新技術

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（中央社記者潘智義台北12日電）導光板廠茂林-KY董事長李滿祥今天在台灣證券交易所線上法人說明會表示，雖然上海封城，但有足夠的庫存可以因應；今年資本支出新台幣3億元，將投入新技術、新製程開發。

儘管品牌大廠的發光鍵盤業績受到市場矚目，但茂林-KY維持不評論客戶動態的原則，總經理蔡宗霖在法說會指出，資訊電子占營收76%，間接說明發光鍵盤仍是營收重要來源。

針對上海廠受疫情封城影響，李滿祥說明，雖然在疫情嚴峻下，有的廠區在封城中，但有足夠庫存因應，也希望疫情及封城趕快結束。

他指出，2022年會是更好的一年，疫情中配合政府防疫，以員工安全為首要考量，並自今年1月開始推出育兒津貼，員工的0至6歲孩童每人每月補助5000元。

他說，2021年雖然疫情嚴峻，物價上漲，但達到百億元營收，每股盈餘達9.74元，2022年目標會向2021年看齊。

蔡宗霖解釋，原預估2021年獲利與2020年持平，但2021年每股稅後盈餘9.74元，較2020年每股稅後盈餘10.35元減少，主因包括匯損及原物料、人工上漲所致。

另外，茂林-KY在中國有3個廠、台灣2個廠、美國一個業務及研發據點、日本有一個業務辦事處，共7個據點。（編輯：張良知）1110412