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台中疫情停課採分齡方式 國小以下維持原標準

2022/4/14 11:26（4/14 11:36 更新）
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國內COVID-19本土疫情升溫，台中市長盧秀燕（前中）14日宣布，台中市停課標準採「分齡方式」，國小以下學校及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理。中央社記者趙麗妍攝 111年4月14日
國內COVID-19本土疫情升溫，台中市長盧秀燕（前中）14日宣布，台中市停課標準採「分齡方式」，國小以下學校及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理。中央社記者趙麗妍攝 111年4月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市長盧秀燕今天宣布，台中市停課標準採「分齡方式」，國小以下學校及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理，即日起實施。

台灣本土疫情升溫，教育部放寬校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停課標準，引發家長疑慮，台中市教育局昨天邀集多個家長、教師、校長團體座談後，決議採「分齡方式」停課。

盧秀燕今天上午出席台中市后里區內埔國民小學新建公共化幼兒園園舍工程開工動土典禮，她接受媒體聯訪時指出，由於國小及幼兒園學童現階段尚無疫苗可施打，保護力不如已完成2劑疫苗接種的國、高中學生，不利校園防疫。

她表示，謹慎起見，市府決定依照家長團體共商的結論，依據保護力程度分齡處理，國小學生及幼兒園維持教育部舊版停課標準，1班倘有1名師生確診，該班停止實體上課10天，若1校有2名師生確診，則全校停止實體上課10天。

盧秀燕說，國、高中學生，因2劑疫苗接種率已超過8成，有一定保護力，所以決定台中市國、高中的停課標準依教育部新版停課標準辦理，1/3班級或10班以上停課，全校才停止實體上課，以兼顧學生受教權益，同時降低校園傳播風險。

至於安親班及補習班的停課標準，安親班是招收國小學生，所以比照國小及幼兒園使用舊版停課標準。補習班有的同時招收國小、國中或高中生，只要班內有招收國小生，即比照教育部舊版停課標準；只收國中生或高中生的補習班，則比照教育部新版停課標準。（編輯：謝雅竹）1110414

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