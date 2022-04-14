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輝瑞口服藥4100份抵台 估5月前再到貨10萬份【獨家】

2022/4/14 19:27（4/14 19:34 更新）
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知情人士透露，輝瑞口服藥（圖）約4100人份14日下午到貨，預計5月前還有更大量藥物抵台，可能超過10萬人份。（Pfizer/Handout via 路透社）
知情人士透露，輝瑞口服藥（圖）約4100人份14日下午到貨，預計5月前還有更大量藥物抵台，可能超過10萬人份。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社記者張茗喧台北14日電）COVID-19疫情升溫，口服藥是避免染疫重症關鍵物資。知情人士透露，最新一批輝瑞口服藥約4100人份今天下午到貨，預計5月前還有更大量藥物將抵台，可能超過10萬人份。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，單日確診個案連2天創下台灣疫情史上新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，本土疫情還沒到高點，未來單日確診病例恐突破萬例。

指揮中心除了鼓勵民眾儘速接種COVID-19疫苗，口服抗病毒藥物也是減少染疫重症關鍵物資，指揮中心11日宣布又向輝瑞藥廠買到70萬人份的口服抗病毒藥物（Paxlovid），其中35萬人份藥物將於今年第2季前運抵國內，以因應疫情控制需求。

知情人士今天告訴中央社記者，下午已有一批4100人份輝瑞口服藥運抵台灣，並清關完成，預計未來2週還有更大量的口服藥物將抵台，數量可望超過10萬人份，效期也有機會再展延。（編輯：管中維）1110414

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