本土疫情升溫 國民黨團促政府防疫配套做好準備

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新冠肺炎本土案例急速攀升，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）、書記長萬美玲（右）及副書記長謝衣鳯（左）14日共同召開記者會，催促政府各項因應配套須做好準備。（國民黨立法院黨團提供）中央社記者范正祥傳真 111年4月14日

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（中央社記者范正祥台北14日電）本土確診案例攀升，國民黨立法院黨團今天催促政府，因應疫情大爆發，從輕症居家照護、藥物及快篩試劑供應、各級學校如何停課、試劑價格到入境管制標準，各項因應配套須做好準備。

國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲及副書記長謝衣鳯出席，憂心這波疫情嚴重但政府防疫配套仍有不足，應變腳步恐追不上情勢變化。

曾銘宗指出，六都65歲以上接種疫苗覆蓋率嚴重偏低，65歲至74歲施打第3劑有69.4%、75歲以上55.5%；看新加坡和韓國的例子，65歲以上民眾中，重症情況非常嚴重，政府必須趕快拿出誘因，要求65歲以上民眾趕緊施打疫苗以確保健康。

另外，曾銘宗提及，現階段國內抗病毒藥品總數只有2萬3500人份，嚴重不足。

曾銘宗並以國際上包括英國、德國、美國都免費提供快篩試劑，以及鄰近日本甚至PCR免費檢測為例，代表國民黨團要求政府，當疫情嚴重時須免費提供公費快篩。

曾銘宗說，根據美國的案例，這波疫情造成不少兒童死亡，為避免兒童大量染疫，國民黨團要求衛福部加速審查5歲至12歲兒童疫苗緊急使用授權（EUA）審查。

萬美玲指出，快篩試劑價格要公開、透明、合理、足夠，國民黨團要求政府盡速成立快篩國家隊，將快篩試劑價格壓低到民眾可以負擔的價格，減輕民眾負擔。（編輯：黃國倫）1110414