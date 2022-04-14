學生確診數增加 教部建議大學規劃隔離宿舍

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部近日發函大專校院，建議若要舉辦教學外活動，應鼓勵參與者接種完3劑COVID-19疫苗，並下載社交距離APP；同時也建議各校規劃隔離宿舍，方便學生在校居家隔離。

教育部於12日宣布新的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）暫停實體課程實施標準，大專校院由原本的2師生確診，全校（區）停課，改為1/3以上院系所停課，才全校停課。

教育部13日發函全國大專校院，除說明新的停課標準外，也進一步解釋，全校停課標準是指1/3院系所受影響，包括有確診個案或密切接觸者。

教育部指出，學校考量不同校區、規模大小、資源設備等差異，想採行其他的停課措施，可與「暫停實體課程實施應變小組」研商。

近來台灣本土案例增加，各校活動要不要續辦，在校園中引發不小爭議。台灣青年民主協會便認為，目前相關規範不足，學校單方面喊停活動，可能造成相當大的師生衝突，呼籲教育部訂出明確指引，校內防疫配套討論應納入學生意見。

教育部13日的公函中，要求學校除參考相關指引外，如果要辦理教學課程以外活動，例如表演、畢業旅行，應鼓勵活動參與者及工作人員完成3劑疫苗接種，並下載「台灣社交距離APP」。

另外，近日學生確診數量增加，教育部也建議學校預先規劃隔離宿舍，學生一旦被匡列為密切接觸者，即可安排在隔離宿舍居家隔離。（編輯：陳仁華）1110414