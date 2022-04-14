台大數名學生確診 校方將先匡列疑似密切接觸者

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（中央社記者許秩維台北14日電）台灣大學今天發文證實，校內已有數名學生確診，但不願多談詳情；台大傍晚公告最新防疫措施，在衛生單位疫調前由學校先初步匡列的「疑似密切接觸者」，將盡快安排PCR採檢。

台大昨、今天接連傳出學生宿舍、農化系有學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中也可能有學生的身分重疊。台大防疫小組今天傍晚於官網公告最新防疫措施，但校方對染疫學生的確切人數和狀況則不願多做說明。

台大防疫小組表示，學校已有數名學生確診及相關接觸者，因隔離或健康自主管理而無法到校上課的學生，請授課教師務必提供線上課程或遠距教學，以利學生學習不間斷，並確保受疫情影響學生的學習權益。

台大防疫小組提醒，教職員工生如有確診，依政府規定進行隔離和後續7天自主健康管理；確診者發病前4天至被隔離前，曾在任一方未佩戴口罩下接觸，如同住、用餐、聚會或活動、工作或就學場所、醫療院所、搭交通工具等，由學校先初步匡列為疑似密切接觸者，並盡快安排PCR採檢。

疑似密切接觸者則依照是否被衛生單位匡列進行後續處理，台大防疫小組指出，衛生單位介入疫調後，疑似密切接觸者如被匡列隔離，則依政府規定完成10天隔離及後續7天自主健康管理；如未被匡列隔離，則比照一般接觸者，但恢復正常上班上課前應進行抗原快篩檢測。

台大防疫小組提到，未達密切接觸程度的「一般接觸者」，包含確診者授課或修課班級、確診個案接觸人員（社團、交通車、同住宿舍、餐廳用餐等），自確診者採檢陽性隔天起，暫以居家上班及線上上課3天，進行自我健康監測，3天期滿後如未被匡列隔離者，可恢復正常上班上課。（編輯：管中維）1110414