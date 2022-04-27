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SBL球員多人確診本季提前喊卡 台銀封王

2022/4/27 17:34（4/27 18:09 更新）
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SBL超級籃球聯賽多名球員確診，本季賽事提前喊停，直接由例行賽戰績第一的台灣銀行封王。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
SBL超級籃球聯賽多名球員確診，本季賽事提前喊停，直接由例行賽戰績第一的台灣銀行封王。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者龍柏安台北27日電）近來本土確診人數不斷攀升，球員也沒能倖免，中華籃協今天下午4時召開線上會議，會中球團達成共識，第19季SBL確定提前喊停，直接由例行賽戰績第一的台灣銀行封王。

第19季SBL超級籃球聯賽進入尾聲，此時卻傳出球員相繼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）消息，包括高雄九太科技、裕隆納智捷與台灣銀行都有球員快篩陽性，中華籃協下午召開線上會議，除決議本季賽事全面停止外，也確定直接由例行賽排名第一的台銀贏得冠軍。

台銀總教練陳國維表示，週一傳出九太球員快篩陽性後，聯盟立即要求各隊週二全面進行快篩，球隊在第一次篩檢結果全部陰性，沒想到今天二篩後卻有4名球員陰轉陽，球團也已安排球員進行PCR檢測。

陳國維表示，2週前疫情逐漸升溫時，他就已下令球員盡量避免外出，而快篩呈現陽性的球員目前都無症狀，不過他也承認，在球員相繼傳出確診消息後，的確搞得人心惶惶，「現在我也自主隔離不敢回家」。

本季台銀隊史首度登上例行賽王座，並靠裁定直接封王，陳國維開玩笑地說：「很可惜，我都準備好哭給大家看了。」他強調，本季他們很期待季後賽之旅，就算最後鎩羽登頂失利，「這個過程還是很寶貴」。

籃協在傍晚發佈新聞稿，宣布排名依例行賽戰績排名而定，依序為台銀、台啤、裕隆與九太，也宣布已購買本週例行賽及季後賽門票球迷，將於5月20日前洽年代售票系統辦理全額退票手續，購買年度套票之球迷，則需在5月20日前請向籃協辦理退費事宜。（編輯：吳協昌）1110427

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