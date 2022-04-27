SBL兩球隊傳出球員確診 例行賽最後一週恐取消

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SBL超級籃球聯賽傳出有球員確診，例行賽最後一週賽事有可能取消。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者龍柏安台北27日電）SBL超級籃球聯賽傳出高雄九太科技與裕隆納智捷球員確診，中華籃協今天下午4時緊急召集5支球團舉行線上會議，針對賽事進行討論，不過例行賽最後一週賽事有可能取消。

台灣近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數急遽攀升，今天單日已突破8000例大關，其中也不乏運動員，而高雄九太傳出就有2名球員確診，裕隆也有1名球員快篩後呈現陽性。

由於SBL例行賽接近尾聲，目前季後賽4強也全數出爐，種子排序也已底定，依序為台灣銀行、台灣啤酒、裕隆與九太，因此籃協傾向最後一週賽程直接取消，不過仍要等到會議結束後才會定案。

九太球團表示，球員因身體不適快篩後，才發現確診，接下來全隊也進行快篩，有2名球員呈現陽性，球隊了解後，認為應該是外出用餐不慎染疫，隨即通報籃協。

而裕隆則是規定每週都要進行快篩，而在收假前一天得繳交檢驗結果，球隊在週一發現有球員確診後，立即要求他赴醫院進行PCR檢查，而檢查結果仍是呈現陽性。

球隊傳出有球員確診後，裕隆週二訓練也直接喊停，目前其他球員檢查結果都是陰性，不過球隊擔心，病毒恐有3至4天的潛伏期，因此球團也下令，待隔離結束後，歸隊前得要再次接受檢驗，若沒問題才會恢復訓練。（編輯：張芷瑄）1110427