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SBL宣布停賽 PLG、T1聯盟暫不跟進

2022/4/27 18:47（4/27 19:14 更新）
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（中央社記者龍柏安台北27日電）SBL傳出球員染疫消息，今天聯盟也宣布賽季喊停，2大職業籃球聯盟包括PLG與T1則強調，一切仍以官方的防疫指引為主，現階段不考慮跟進停賽。

第19季SBL超級籃球聯賽包括高雄九太科技、裕隆納智捷與台灣銀行都傳出球員快篩後結果呈現陽性，而九太球員的PCR檢查結果昨天出爐，確定有2名球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其他球隊則在等PCR檢查報告。

SBL下午召開線上會議，各隊達成共識，本賽季提前喊卡，由例行賽戰績排名來決定本季名次，最後由台銀首度登頂奪冠。

P. LEAGUE+聯盟表示，目前聯盟暫不打算跟進停賽，依照聯盟公布的防疫指引，各隊賽前需提供48小時內的快篩證明，若有快篩呈現陽性者，會進行PCR檢測，等待期間不得隨隊，一旦PCR結果為陽性，全隊需進行PCR檢測，等待結果期間全隊「暫停比賽」。

快篩完至比賽開打前，被告知為密切接觸者，球員必須再次快篩，若為陰性，球員可正常參與比賽，若陽性，馬上至醫院進行PCR檢測，等待結果期間不得隨隊。

至於台灣運彩xT1聯盟表示，依聯盟公布的防疫指引，各隊需提供賽前24小時的快篩陰性證明才能出賽，若真有球員PCR檢測後確診，將依照聯盟公布的防疫指引先行延賽，並待地方衛生機關核可後再擇期進行補賽，至於隔離、自主健康管理則遵照中央流行疫情指揮中心公布的規範。（編輯：張芷瑄）1110427

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