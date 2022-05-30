九太解散球隊 籃協：續推動SBL賽事

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）九太科技解散球隊、退出超級籃球聯賽（SBL），SBL將僅剩4隊。中華民國籃球協會今天感謝九太對籃壇付出，並強調仍會持續推動SBL賽事，讓SBL繼續邁向第20屆。

第19屆超級籃球聯賽（SBL）賽季告一段落後，九太科技今天拋出震撼彈，球團發布聲明表示，自2019年8月28日宣布接手金門酒廠隊，在台灣籃壇谷底時挺身而出，扶植國內籃球運動，經歷3屆SBL賽季，如今台灣籃壇蓬勃發展，職業聯盟各隊數量增長，九太科技已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL。

籃協發布新聞稿表示，感謝九太科技籃球隊及董事長沈會承對台灣籃壇長期的付出與奉獻，過去20年內培育多名球員在SBL及國際賽場上發光發熱，值得各界肯定。

近兩年在台灣職籃聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟等職籃聯盟陸續成立後，籃協指出，除了提供球員有更多舞台可以選擇外，在國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，更讓台灣籃球熱度不減反增，感謝各聯盟和所屬球團的努力，才能有這共同成果呈現給球員與全體球迷。

籃協後續也將持續與各職籃聯盟及球團保持良好溝通，以協助打造良好的生態圈及各項人才培育。

籃協表示，超級籃球聯賽走過19個年頭，見證台灣籃壇各個光榮時刻，無論國內外籃球環境如何變化，SBL始終以永續經營的精神，多年來成功地讓許多台灣球員從SBL出發與成長茁壯，對於許多球員來講，SBL就像是他們職業生涯的起點，並在場上留下無數征戰的精采瞬間，讓球迷朋友們一再回味。

在九太退出SBL後，SBL從原本5隊，僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、桃園璞園建築等4隊，隊伍數將創SBL史上新低，SBL未來能否繼續運作，備受關注。

為了持續培育台灣球員，並讓球員在參與職業籃球時可以擁有不同的保障與選擇，籃協強調，仍會持續推動SBL賽事，讓SBL繼續邁向第20屆。

籃協表示，第20屆超級籃球聯賽仍是籃協今年度最重要籌備的主辦賽事，已選定6月7日召開球團會議，針對即將到來的新人選秀會，以及下季的賽制、場地、洋將等相關制度與球隊討論與規劃。（編輯：管中維）1110530