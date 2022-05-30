籃壇震撼彈 九太宣布退出SBL

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）第19屆超級籃球聯賽（SBL）賽季才剛結束，九太科技今天發布聲明，面對台灣籃壇蓬勃發展，九太已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊、退出SBL。

在九太退出後，SBL從原本5隊，恐將僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、桃園璞園建築等4隊。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，第19屆超級籃球聯賽（SBL）賽季提前結束，以例行賽名次決定排名，由台灣銀行拿下隊史首座總冠軍。

SBL預計今天下午舉辦頒獎典禮，近來外界盛傳SBL有球隊將退出，九太科技上午發布聲明表示，自2019年8月28日宣布接手金門酒廠隊，在台灣籃壇谷底時挺身而出，扶植國內籃球運動，經歷3屆SBL賽季，如今台灣籃壇蓬勃發展，職業聯盟各隊數量增長，九太科技已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL，日後將以其他方式繼續對台灣體育界盡一分心力。

九太科技表示，籃球隊感謝所有的贊助商，以及從籃壇谷底時一路支持相挺的球迷，九太目前不考慮加入其他籃球聯盟，球員一切依照合約處理，球團將會提供離隊同意書，球員成為自由球員，能夠自由轉隊，九太科技籃球隊予以祝福，期待球員能夠在籃壇一展長才。（編輯：方沛清）1110530