周儀翔結束5年CBA之旅 返台加盟PLG高雄鋼鐵人

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PLG高雄鋼鐵人16日宣布，簽下目前效力中國CBA北京首鋼的台灣男籃國手周儀翔。（圖取自facebook.com/kaohsiungsteelers）

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（中央社記者龍柏安台北16日電）PLG高雄鋼鐵人今天宣布，簽下目前效力中國CBA北京首鋼的台灣男籃國手周儀翔，周儀翔將在22日搭機前往日本沖繩與國家隊會合，打完世界盃亞洲區資格賽後才會返台。

P. LEAGUE+聯盟新軍高雄鋼鐵人近來頻頻補強，日前才公布已簽下前NBA美國職籃選秀狀元班奈特（Anthony Bennett），如今再宣布簽下周儀翔，也展現球團強烈企圖心。

周儀翔過去5年都效力CBA中國男子職業籃球聯賽，期間也有不少球隊與他接洽，希望得以讓他「回家」打球，而鋼鐵人在官方新聞稿中透露，球團多次與首鋼溝通並努力爭取，終於獲得對方球團同意。

周儀翔透過球團聲明表示，看到鋼鐵人經營球隊的魄力和企圖心，從一開始傾全力爭取隊長呂政儒返回南部打球，再到最近簽下班奈特，球團用心投入資源和努力打造籃球環境，讓他對返台打球的決定也更有信心。

鋼鐵人目前戰績以4勝7負在聯盟6支球隊中排名第5，而鋼鐵人強調，周儀翔在虎年加盟，對球隊來說彷彿就是「如虎添翼」，球隊在加入班奈特與周儀翔兩大戰將後，隊形也將更完整，也讓他們對於下半季賽季充滿期待。

周儀翔加盟鋼鐵人後，將穿上過去習慣的6號球衣，事實上目前球隊6號已由洋將班森（Keith Benson）所屬，不過他得知球隊將迎回指標性本土好手，也樂意讓出號碼。（編輯：吳協昌）1110216