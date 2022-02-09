剛送走塔克 PLG鋼鐵人迎來前NBA狀元班奈特

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（中央社記者龍柏安台北9日電）PLG高雄鋼鐵人昨晚宣布送走洋將塔克，今天就火速公布將迎來前美國職籃NBA選秀狀元班奈特，這也是台灣籃壇史上選秀順位最高的洋將。

來自加拿大的班奈特（Anthony Bennett），現年28歲，身高203公分的他主司大前鋒，是2013年NBA的選秀狀元，他也是加拿大籃球史上第1個NBA選秀狀元。

可惜班奈特的表現始終難以和球星劃上等號，生涯僅在NBA出賽151場，場均只留下4.4分、3.1籃板，還被冠上水貨狀元、最爛狀元等負面稱號，而他在NBA的4個球季換了4支不同球隊，最後只好旅外討生活。

儘管班奈特的職業生涯算不上太出色，不過台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人仍對他寄予厚望，依照球團發布的新聞稿，班奈特目前已抵達台灣並住進防疫旅館，預計最快3月就會和球隊合體，也讓台灣球迷有機會一睹這名前NBA狀元郎的身手與表現。

球團表示，班奈特擁有優異個人進攻能力，且打法內外兼俱，球團希望他加入後，能與隊友密切配合並發揮個人優勢，為鋼鐵人爭取更多的勝績。

雖然班奈特的數據並不亮眼，但他仍是台灣籃壇史上第1個具NBA狀元資歷的洋將，過去曾來台效力的洋將當中，則以超級籃球聯賽（SBL）前達欣工程網羅的NBA探花梅約（O. J. Mayo）順位最高，而他過去也是台灣籃壇史上最大咖的洋將。（編輯：張雅淨）1110209