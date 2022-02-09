塔克落腳隔壁棚 與T1台中太陽達成加盟協議

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（中央社記者龍柏安台北9日電）PLG聯盟高雄鋼鐵人昨天深夜宣布釋出洋將塔克，「隔壁棚」的T1聯盟台中葳格太陽今天就宣布，已與塔克達成加盟協議，總經理汪蔚傑則直呼，簡直是天上掉下來的禮物。

P. LEAGUE+聯盟高雄鋼鐵人昨晚發佈新聞稿，表示與塔克（Anthony Tucker）經過三分之一球季磨合，始終無法融合團隊的整體球風，球團幾經考量，最後不得不做出忍痛割愛的抉擇。

台灣運彩xT1聯盟的台中葳格太陽，今天宣布將迎來塔克，而汪蔚傑承認，他非常欣賞塔克全能的球風，也曾和塔克接觸，可惜當時晚了一步，如今雙方有機會合作，他說：「這麼好的球員被釋出讓我難以想像，所以這次我們不能再錯過。」

塔克曾在2017-18球季效力ABL東南亞職業籃球聯賽忠信功夫，那年他囊括最佳外援、年度最佳球員、年度第一隊，後來則加盟寶島夢想家（現已更名為福爾摩沙台新夢想家）與中台灣結緣，如今加盟太陽也將再次回到台中。

塔克表示，他非常喜歡台中這座城市，他並透露，之前在台中的生活經驗不僅舒服且自在，「當我知道有機會與台中葳格太陽合作，我簡直覺得太不可思議了，很高興能再回台中，很想在這裡打球給大家看，我迫不及待要上場了。」

太陽目前正值5連勝，汪蔚傑認為塔克加入後，能幫助球隊戰力再提升一個等級，「塔克能補齊我們不足的地方，我們會善用他的長處，相信他會把球隊整合帶到更高的地方。」（編輯：李錫璋）1110209