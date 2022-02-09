更多編輯台推薦新聞：
法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食
政治

台灣解禁福島食品 高於國際標準把關擋核食

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/221

塔克落腳隔壁棚 與T1台中太陽達成加盟協議

2022/2/9 12:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北9日電）PLG聯盟高雄鋼鐵人昨天深夜宣布釋出洋將塔克，「隔壁棚」的T1聯盟台中葳格太陽今天就宣布，已與塔克達成加盟協議，總經理汪蔚傑則直呼，簡直是天上掉下來的禮物。

P. LEAGUE+聯盟高雄鋼鐵人昨晚發佈新聞稿，表示與塔克（Anthony Tucker）經過三分之一球季磨合，始終無法融合團隊的整體球風，球團幾經考量，最後不得不做出忍痛割愛的抉擇。

台灣運彩xT1聯盟的台中葳格太陽，今天宣布將迎來塔克，而汪蔚傑承認，他非常欣賞塔克全能的球風，也曾和塔克接觸，可惜當時晚了一步，如今雙方有機會合作，他說：「這麼好的球員被釋出讓我難以想像，所以這次我們不能再錯過。」

塔克曾在2017-18球季效力ABL東南亞職業籃球聯賽忠信功夫，那年他囊括最佳外援、年度最佳球員、年度第一隊，後來則加盟寶島夢想家（現已更名為福爾摩沙台新夢想家）與中台灣結緣，如今加盟太陽也將再次回到台中。

塔克表示，他非常喜歡台中這座城市，他並透露，之前在台中的生活經驗不僅舒服且自在，「當我知道有機會與台中葳格太陽合作，我簡直覺得太不可思議了，很高興能再回台中，很想在這裡打球給大家看，我迫不及待要上場了。」

太陽目前正值5連勝，汪蔚傑認為塔克加入後，能幫助球隊戰力再提升一個等級，「塔克能補齊我們不足的地方，我們會善用他的長處，相信他會把球隊整合帶到更高的地方。」（編輯：李錫璋）1110209

延伸閱讀
T1拋台灣大賽 PLG：以聯盟事務為主但不排斥
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀