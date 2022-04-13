姜廣謙突破自我 首度獲選SBL單週最佳球員

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築的姜廣謙上週出賽3場，8日攻下生涯新高23分，並在9日對上高雄九太一役，助球隊成功中止16連敗，首度獲選SBL單週最佳球員。

超級籃球聯賽（SBL）上週賽事在高雄鳳山體育館舉行，璞園姜廣謙近況不錯，包含上週3場賽事在內，連續8場得分達雙位數，且上週更繳出場均16.7分、2.7籃板、3助攻成績。

姜廣謙8日出戰台啤，打出生涯代表作，攻下新高23分，外加5助攻，隔日再戰高雄九太，斬獲17分、5籃板、3助攻，助球隊終止連敗，中華民國籃球協會今天發布新聞稿宣布，姜廣謙獲選第11週單週最佳球員，且為生涯首次獲獎

姜廣謙將榮耀與家人、教練及隊友分享，他說：「很開心能受到肯定，感謝隊友、教練團，還要特別感謝台藝大葛教練（葛記豪）時常關心，沒有他們，我不會有機會能拿到這個獎項，也要非常感謝家人，會繼續努力持續加強自己。」

璞園本季大換血，二年級生的姜廣謙成為少數續留球隊的球員，本季成功蛻變，他謙虛地說：「自己還有很多不足的地方需要改進，但這邊要特別感謝林金榜教練，一直給我很多的信心，不管是在防守或是進攻都給了我很多建議，告訴我持續做對的事，好的結果自然就會發生，還是要非常感謝隊友幫忙製造了很多空檔，自己剛好都有掌握住，才有這樣的好表現。」

談到子弟兵成長，璞園執行教練黃啟峰表示：「阿廣是這個球隊的學長，雖然他也才二年級生，也不是年紀最大的，但總是比其他球員有多一年的比賽經驗，定位上沒有給他太多的設定。」

黃啟峰球季開打前，曾期許姜廣謙攻守兩端上都能做好榜樣，姜廣謙並未辜負教練期待，而季中嘗試打控球，同樣能有不錯的表現。黃啟峰希望，姜廣謙今年能有好的表現，在下一個球季能往更高的層級發展，「不管是在台灣或是走出台灣」。（編輯：屈享平）1110413