SBL瓊斯猛攻40分14籃板 裕隆扳倒龍頭台銀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北14日電）裕隆納智捷洋將瓊斯今天攻下生涯新高的40分、14籃板，率隊以85比74擊敗並列SBL聯盟龍頭的台灣銀行，取得對戰2連勝，也把短暫攀上龍頭的台銀再次拉下王座。

SBL超級籃球聯賽本週移師台大綜合體育館續戰，首役先由台灣銀行面對裕隆納智捷，晚場則由高雄九太科技迎戰桃園璞園建築。

瓊斯（Torren Jones）全場23投14中，除攻下並列聯盟本季單場最高的40分，還外帶4阻攻與2抄截，成了對手禁區無解的難題。

賽後瓊斯表示，今天是他生涯單場最高，過去他在澳洲聯賽最高只拿過38分。贏球又寫生涯新猷，雙喜臨門的他是否特別開心，他酷回：「對我來說，贏球才是最重要的，今天我打得不錯，但更開心的是球隊贏球。」

台銀上週才以19勝7負與台灣啤酒並列聯盟首位，沒想到王座還沒坐熱又被拉下，總教練陳國維無奈表示，今天兩隊團隊失誤都是21次，不過他們沒從對方失誤討到便宜，反觀自家球員每每失誤，總把節奏破壞掉，成了輸球主因。

台銀本季和裕隆7次交鋒，目前以3勝4負落居下風，陳國維承認，會努力爭取聯盟頭號種子，除盼能寫下隊史新頁，另一方面也能在季後賽首輪避開難纏的裕隆。

至於晚場九太靠著前璞園舊將林義恩，在第4節最後25.7秒底線飆進超前的三分球，加上隨後他與豐正凱聯手4罰2中，以66比63逆襲璞園。（編輯：管中維）1110414