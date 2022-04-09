SBL巴克利35分做白工 台啤不敵台銀對戰4連敗

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（中央社記者龍柏安台北9日電）SBL聯盟龍頭台灣啤酒今天浪費13分領先，加上團隊熄火，讓繳出35分、20籃板的洋將巴克利做白工，終場68比95不敵台灣銀行，吞下對戰4連敗。

第19季SBL本週在高雄鳳山體育館續戰，重頭戲是由聯盟排名第1的台灣啤酒和老二台灣銀行對決，台銀克服開局暖機太慢的缺失後來居上、逆轉戰局，戰績也來到18勝7負，與台啤勝差縮小至僅剩0.5場。

台啤今天開局就拉出一波18比5攻勢，最多取得13分領先，靠著52.4%的高檔命中率護航，首節打完仍以27比19握有領先。

沒想到從第2節開始，台啤的團隊命中率大幅滑落，除洋將巴克利（Kentrell Barkley）外，全隊投籃彷彿籃框加蓋，接下來沒有一節團隊得分超過15分，後3節團隊命中率也僅剩30.7%。

開局雖然落後，台銀很快做出調整，次節利用一波22比6的攻勢扭轉劣勢，而洋將蓮恩（Ishmael Lane）在第2節還剩3分54秒時快攻上籃得手，還賺到犯規，靠著這次3分打一口氣超前比分。

此役台銀以蓮恩的21分、13籃板最高，另一名洋將艾爾文（Zak Irvin）也拿下20分、7籃板，本土則以周暐宸的12分、5助攻最高。

至於另一場高雄九太科技與桃園璞園建築之戰，排名聯盟墊底的璞園靠著全隊4人得分達到雙位數、多點開花攻勢，終場以87比77擊敗九太，也拿下本季的第2勝。（編輯：吳協昌）1110409