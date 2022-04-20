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SBL裕隆瓊斯3戰場均繳31分 再獲單週最佳球員殊榮

2022/4/20 15:24
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（中央社記者龍柏安台北20日電）SBL超級籃球聯賽裕隆納智捷洋將瓊斯在上週3場出賽，平均繳出31分、11.3籃板，且在面對聯盟龍頭台灣銀行時繳出生涯新高的40分，讓他再度獲選為單週最佳球員。

第19季SBL超級籃球聯賽例行賽已進入尾聲，近來強勢拉尾盤的裕隆納智捷，目前正值4連勝，且上週3戰全勝，戰績來到16勝12負，穩居聯盟第3，也與老四高雄九太科技勝差拉開至4場。

攻守全能的瓊斯（Torren Jones），本季曾在農曆年前就曾獲選為單週最佳球員，而上週3場比賽，他都有穩定輸出，且14日迎戰台銀繳出單場40分，追平聯盟本季單場最高得分，更是生涯代表作，他表示，「40分的表現對我來說，非常有意義。」

瓊斯表示，這是他在付出了無數汗水而得到的成就，另一方面，透過他的得分，能幫助球隊贏球更讓他開心。

瓊斯強調，接下來他們仍會延續目前的打法，並逐漸增加強度，「確保我們在季後賽時，無論遇到什麼對手都能夠有充足的準備。」

裕隆納智捷籃球隊執行教練邱大宗表示，目前球隊在洋將間的配合，與土洋調度更順暢、靈活，球隊並在近10場比賽繳出了8勝2敗佳績。（編輯：張雅淨）1110420

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