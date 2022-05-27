海神橫掃英熊 率先晉級T1聯盟總冠軍賽

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台灣職籃T1聯盟季後賽，高雄全家海神隊（圖）27日在天母體育館以99比93擊敗台灣啤酒英熊隊，賽後海神選手在場中互相致意慶祝晉級冠軍戰。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

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（中央社記者龍柏安台北27日電）T1聯盟龍頭高雄全家海神，今天在第4節最後14.6秒內靠著布銳克曼與亞歷山大聯手4罰3中，終場99比93險勝台灣啤酒英熊，系列賽2比0橫掃對手率先晉級總冠軍賽。

台灣運彩xT1聯盟季後賽首輪系列賽以0比1落後的台灣啤酒英熊，今天主場天母體育館背水一戰，球隊第4節一度落後10分，在最後28.5秒靠著朱億宗的快攻上籃追到只差3分，可惜最後兩波三分線外出手都落空，只能眼睜睜看著對手在自家興奮摘下冠軍賽門票。

海神今天贏球後，也成為T1聯盟元年首支晉級總冠軍賽的球隊，他們的對手將視明天台中葳格太陽與新北中信特攻之戰的贏家，而聯盟表定總冠軍賽開打日是在5月31日於高雄登場。

台啤英熊今天團隊三分準心盡失，全隊累計27投僅中4，其中本土一哥蔣淯安與射手李啟瑋兩人合計13投0中，也讓球隊少了追分期最強大的武器。

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海神立陶宛籍中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupsas）攻下全隊最高的27分，菲裔美籍控衛布銳克曼（Jason Brickman）三分球6投4中，繳出25分、14助攻，替補登場的亞歷山大（Xavier Alexander），在最後14秒兩罰俱中助球隊穩住勝果，他也貢獻12分、9籃板。

台啤洋將士東（Diamond Stone）今天再次攻下全隊最高的31分、18籃板，可惜他在比賽結束前最後14.2秒底線接獲傳球後翻身跳投失手，沒能幫助球隊再將比數追進，而美裔泰籍好手林泰樂（Tyler Lamb）則攻下24分、6籃板與5抄截。（編輯：陳政偉）1110527

台灣職籃T1聯盟季後賽持續展開，高雄全家海神隊與台灣啤酒英熊隊27日晚間在天母體育館交手，海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）（黑衣持球者）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊27日晚間在天母體育館與台灣啤酒英熊隊展開季後賽第2場交鋒，海神胡瓏貿（左）進攻搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊與台灣啤酒英熊隊27日晚間在天母體育館進行季後賽第2場交鋒，英熊洋將士東（Diamond Stone）（中白衣者）強攻敵方禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

台灣職籃T1聯盟季後賽，高雄全家海神隊與台灣啤酒英熊隊27日在天母體育館對陣，海神陣中布銳克曼（Jason Brickman）（黑衣者）強攻對方禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

台灣職籃T1聯盟季後賽持續展開，台灣啤酒英熊隊與高雄全家海神隊27日於天母體育館再次交手，英熊本土王牌控衛蔣淯安（中白衣者）企圖突破重重防守，攻入禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊27日季後賽作客天母體育館，終場以99比93擊敗台灣啤酒英熊隊，晉級冠軍賽，賽後海神選手在場中自拍慶祝。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

台灣職籃T1聯盟龍頭高雄全家海神隊（黑衣）27日在比賽第4節最後14.6秒內靠著布銳克曼與亞歷山大聯手4罰3中，終場險勝台灣啤酒英熊隊，系列賽以2比0率先晉級總冠軍賽，賽後海神選手在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 111年5月27日

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊27日回到主場進行季後賽系列戰第2場，終場以93比99不敵高雄全家海神隊，無緣晉級冠軍戰。英熊總經理哈孝遠（右黑衣）賽後率球員在場中喊聲，期許明年球季重新捲土重來。中央社記者張新偉攝 111年5月27日