味全龍6隊職員快篩陽性 天母27日賽事延期

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中華職棒味全龍6名隊職員出現快篩陽性，原定27日晚間在天母球場舉辦的主場賽事延期舉行。圖為4月17日比賽畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒今天宣布，原定於今天在天母棒球場舉行的中信兄弟對味全龍之戰，因有味全龍6名隊職員出現快篩陽性反應，今天賽事將延期舉行，除了安排PCR，所有球團將進行快篩。

由於賽前快篩有味全龍6名隊職員出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，聯盟依防疫應變計畫決定延後這場比賽，延期時間未定，並通知衛生單位安排PCR檢測。依聯盟防疫應變計畫，味全龍在相關隊職員PCR檢測結果出爐前將暫停所有賽事，另請所有球團進行快篩檢測，確保安全無虞。

因此今天另一場在樂天桃園棒球場的賽事，由富邦悍將對樂天桃猿之戰，賽前聯盟也將安排快篩檢測。

味全龍上週19、20日在台中洲際球場對戰中信兄弟，22日起在新北市新莊球場與富邦悍將進行3連戰，本週26日在天母主場對戰統一獅，原定今天及明天將在天母迎戰中信兄弟。龍隊近期戰績亮眼取得4連勝，上半季9勝6敗排名第2僅次於樂天桃猿。（編輯：吳協昌）1110427