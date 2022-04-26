郭郁政開賽連抓19出局數 6.2局無安打率龍搶勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊投手郭郁政（圖）26日開賽讓統一獅隊19上19下，7局接連投出保送退場，6.2局無安打、無失分、表現亮眼，獅隊直到8局才敲出團隊首安，龍隊以7比1拿下近期4連勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍隊投手郭郁政今天開賽讓統一獅隊19上19下，7局接連投出保送退場，6.2局無安打、無失分、表現亮眼，獅隊到8局才敲出團隊首安，龍隊投打發揮以7比1奪近期4連勝。

中華職棒味全龍隊在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，派出本土投手郭郁政先發，郭郁政開賽連抓19個出局數，沒讓獅隊打者上到壘包，直到7局1人出局後保送林靖凱、無緣挑戰難得的完全比賽紀錄。

郭郁政7局狀況多，總計投出3次四壞保送，2人出局、滿壘時退場，龍隊投手林逸達接手後援，三振化解滿壘危機、力守不失分。

郭郁政總計用90球投6.2局，沒被敲出安打，投出3次四壞保送、7次三振，沒有失掉分數，拿下個人本季首勝。

影片來源：CPBL 中華職棒

龍隊先發9棒都有安打，團隊17安攻勢串聯，3局靠著郭天信、林智勝、陳品捷接連安打先馳得點，4局拿莫．伊漾、劉基鴻、張政禹接連二壘打再拿2分。

龍隊7局再起攻勢，靠著吉力吉撈．鞏冠、李凱威、拿莫．伊漾、劉基鴻都敲出安打，單局再添3分保險分，8局靠著李凱威二壘打，送回團隊第7分。

獅隊打線受制直到8局1人出局後，柯育民選到四壞保送，邱智呈代打敲出獅隊團隊首安，靠著高飛犧牲打跑回1分，但比賽後半段追分不及，吞下敗仗。

龍隊總教練葉君璋表示，郭郁政表現很好，但投到7局有感覺到真的已經沒力了，今天在控球、變化球、直球，都投得很到位，加上捕手引導，才可以有好的表現。

郭郁政投6.2局沒被敲出安打無失分，林逸達接手投0.1局化解危機，陳冠偉8局登板後援，被獅隊打線突破，失掉1分責失分。

葉君璋表示，前7局打完獅隊都沒有打出安打，有感受到投手群上去多少有壓力，也很緊張，陳冠偉登板投球感覺就沒有這麼自在。（編輯：管中維）1110426