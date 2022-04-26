郭郁政發現隊友漸漸遠離 投到沒力無緣紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊投手郭郁政（圖）26日對統一獅隊先發，開賽連抓19個出局數，他笑說發現比賽中段隊友紛紛遠離他，投到7局體力達極限，無緣挑戰完全比賽，但6.2局無安打、無失分好表現，也拿下個人本季首勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍隊投手郭郁政今天對統一獅隊先發，開賽連抓19個出局數，他笑說發現比賽中段隊友紛紛遠離他，投到7局體力達極限，無緣挑戰完全比賽，但6.2局無安打、無失分好表現，也拿下勝投。

中職味全龍隊今天與統一獅隊交手，龍隊派出本土投手郭郁政先發，郭郁政開賽展現壓制力，讓獅隊打者19上19下，直到7局1人出局後保送林靖凱，才讓獅隊打者首度踏上壘包，7局單局投出3次四壞保送，2人出局、滿壘時退場。

郭郁政今天總計用90球投6.2局，沒被敲出安打，投出3次四壞保送、7次三振，沒有失掉分數，球隊終場以7比1拿下勝利，郭郁政拿下個人本季首勝。

郭郁政7局投出保送、無緣挑戰難得完全比賽紀錄，總教練葉君璋表示，7局明顯感覺到郭郁政沒力了，第一次喊暫停就有想過要換投，但當時沒有被打安打，教練團也想藉此機會讓郭郁政投球數再突破，但後來又連續出現保送、決定換投，也避免受傷。

郭郁政表示，沒有特別去注意計分板，但到4、5局過後，有發現隊友紛紛遠離他，讓他自己待著一旁，沒有特別想什麼，順順的投、想辦法解決打者，直到7局投出保送、教練喊暫停後，才有留意到計分板上的數字。

郭郁政表示，從小打球到大，第一次投到7局還沒有讓打者上到壘包，但當下沒有想太多，只希望可以投完7局、化解滿壘的危機，但真的沒有力氣了。

今天投出6.2局無安打、無失分好表現，郭郁政表示，上一場對中信兄弟先發表現不理想，總教練有給了很多建議，這段時間自己調整，也有跟捕手溝通，可以有這樣的好表現感覺非常好。

郭郁政表示，90幾球大概就是體力的極限，會再跟體能教練溝通，看怎麼樣可以讓自己更進步。（編輯：張芷瑄）1110426