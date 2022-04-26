悍將變陣仍吞敗 開季14戰吞12敗中職史上最慘

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）富邦悍將隊今天變陣迎戰樂天桃猿隊，但仍無法突破，兩隊6局打完僵持不下，桃猿隊7局靠著成晉安打、突破僵局，終場以5比3拿勝，悍將開季14戰吞12敗、寫下中職史上開季最慘紀錄。

中華職棒富邦悍將隊開季不順，今天賽前13場比賽打完僅拿2勝、吞下11敗，昨天一口氣將5名球員下二軍，包括投手岳少華、打者霸帝士、王勝偉、陽耀勳、蔣智賢，今天拉上投手優瑪、野手高孝儀、董子恩、王苡丞和莊韋恩。

悍將今天變陣作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，桃猿隊1局靠著保送、短打推進、陳俊秀、林泓育接連安打先拿2分。

悍將3局上于森旭敲出陽春砲，再靠著接連安打、野手選擇跑回追平分，桃猿3局下靠著陳俊秀二壘打添分、再度超前比數，悍將4局靠著申皓瑋、于森旭接連安打添分，3比3、扳平比數。

桃猿隊7局靠著林立二壘打、成晉適時安打送回超前分，8局再靠著失誤、郭永維安打、保送、野手選擇多跑回1分保險分，順利拿下比賽勝利。

桃猿隊先發投手黃子鵬今天用107球投7局，被敲6支安打、1發全壘打，投出2次四壞保送，失掉3分責失分，優質先發拿下個人本季第2勝。

悍將隊吞下近期4連敗，開季前14場比賽打完，戰績2勝12敗、改寫1994年俊國熊隊紀錄，成為中職史上開季戰績最慘球隊。（編輯：張芷瑄）1110426