吉力吉撈．鞏冠三壘打開張 旅美時期養成跑壘觀念

中華職棒味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（右）24日敲出中職生涯首支三壘打，他透露跑壘觀念從美職時期就養成，但本季首轟還沒有出爐，全壘打的事情不會特別擔心、平常心打，球隊贏球比個人成績更重要。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠24日敲出中職生涯首支三壘打，他透露跑壘觀念從美職時期就養成，本季首轟還沒出爐平常心、更在意團隊，「去年的小龍更成熟了，大家不輕易放棄。」

中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠24日與富邦悍將隊交手，跑出中職生涯首支三壘安打。吉力吉撈．鞏冠笑說，忘記上一次打三壘打是什麼時候了，只記得去年球季有一支安打，有跑到三壘、但被記失誤，24日比賽也是球的彈跳不規則，笑說悍將外野手申皓瑋應該也嚇了一跳。

吉力吉撈．鞏冠上一次敲出三壘打是去年在二軍，在美職小聯盟期間僅敲出過4支三壘打，他透露，旅美時期有教跑壘觀念，打高的球就要積極跑壘，認真跑就有機會，進到味全龍隊之後，教練團也都有要求。

吉力吉撈．鞏冠去年球季敲出11發全壘打，是龍隊全壘打王，但本季首轟還沒有出爐，反而是三壘打先開張，他表示，全壘打的事情不會特別擔心、平常心打，球隊贏球比個人成績更重要。

味全龍隊今年開季打出不錯的氣勢，目前戰績暫居第2，吉力吉撈．鞏冠也提到，「感覺比去年的小龍更成熟了，大家不會輕易放棄」，即使面對球速很快的投手也不會害怕，更專注在場上，明顯感受到學弟們的進步。（編輯：張雅淨）1110426