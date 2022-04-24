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悍將得點圈打擊率5隊最低 教頭盼球員想法簡單點

2022/4/24 12:56（4/24 13:16 更新）
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中華職棒富邦悍將隊今年開季戰績不佳，目前為止2勝10敗、排名墊底，總教練丘昌榮表示，持續跟打擊教練討論、看對戰影片，希望球員們想法可以簡單一點。圖為富邦悍將23日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月24日
中華職棒富邦悍將隊今年開季戰績不佳，目前為止2勝10敗、排名墊底，總教練丘昌榮表示，持續跟打擊教練討論、看對戰影片，希望球員們想法可以簡單一點。圖為富邦悍將23日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊開季前12場比賽打完僅拿2勝，打擊狀況不佳，團隊得點圈打擊率僅2成11，總教練丘昌榮表示，持續跟打擊教練討論、看對戰影片，希望球員們想法可以簡單一點。

富邦悍將隊今年開季戰績不佳，目前為止2勝10敗、排名墊底，打擊數據上團隊打擊率2成24、團隊得點圈打擊率僅2成11、都是5隊最差，滿壘時打擊率甚至是0。

悍將隊總教練丘昌榮表示，打擊教練都有持續在看對戰影片，提醒球路的設定，媒體一直在報導，相信球員們也都有看到，大家都知道問題，每個人上場都想要盡力幫助球隊，但可能越打想法會越複雜，也有提醒球員讓想法簡單一點。

悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰味全龍隊，打序也有調整，由戴培峰先發蹲捕，洋砲霸帝士先發守左外野、扛4棒，楊晉豪先發打2棒、守二壘。

丘昌榮表示，個人的想法希望中線，包括捕手、二壘、游擊、中外野可以固定，但還是要看球員的表現，目前戰績真的不理想，打擊是整個團隊都遇到問題，不是只有特定幾個棒次，只能想辦法多提醒球員。（編輯：張雅淨）1110424

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