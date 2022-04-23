悍將終結者曾峻岳吞首敗 丘總、陳鴻文暖心鼓勵

中華職棒富邦悍將終結者曾峻岳（中）在22日的賽事，9局上掉3分吞下生涯首敗，不過賽後總教練丘昌榮、學長陳鴻文等人都暖心鼓勵他，點出終結者是非常辛苦的工作，難免會遇到這種狀況。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月23日

（中央社記者楊啟芳新北23日電）中職富邦悍將曾峻岳昨天吞下生涯首敗，年僅20歲的他展現成熟一面，今天重新開始後就忘掉昨天的事情，總教練丘昌榮、學長陳鴻文也暖心鼓勵，陳鴻文說：「他真的表現很好。」

悍將昨天對味全龍的賽事本來取得2比0領先，不過9局上終結者曾峻岳對吉力吉撈．鞏冠投出保送後，再接連被敲4支安打，失掉3分遭到逆轉，吞下生涯首敗。雖然曾峻岳年僅20歲，但他仍成熟地調適，他今天表示，昨天回去後就是玩遊戲、看影片紓壓，「昨天的事情已經過了，今天就是重新來。」

談到昨天的狀況，曾峻岳指出，主要是變化球沒有速差，比較容易被打者掌握到，每個打席都很可惜，但他說：「每個投手都會被打，但就想辦法趕快調整好，也不會在意首敗，因為（被）首轟、首勝、首敗都有過了，是早晚的事，早遇到比晚遇到好。」

吞下敗投之後，包括教練團、學長們都一直鼓勵曾峻岳，叫他不要多想，他笑說：「每天都有丘總心靈雞湯，已經喝完了、沒事了。」教頭丘昌榮則表示，曾峻岳已經盡力了，棒球是很殘酷的運動，每個終結者都會遇到這種狀況，這是一個很困難的任務。

悍將昨天先發陳鴻文繳出7局無失分好投，雖然無緣勝投，但身為擔任過長期終結者的過來人，他也安慰曾峻岳，「我跟他說沒事啦，你很努力了。」陳鴻文認為，投第9局的工作真的很辛苦，壓力也很大，「但他可以勝任這個工作代表有一定的水準，他表現真的很好，看得出來他一直在進步，不是每個人都可以做到像他這樣的程度。」（編輯：陳政偉）1110423