更多編輯台推薦新聞：
巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班
國際

巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望
政治

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增5092例 中症10人重症1人
首頁 / 運動

味全龍得點圈打擊率亮眼 球員已能掌握節奏

2022/4/24 13:45（4/24 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠去年敲出11發全壘打，今年首轟還沒有出爐，總教練葉君璋表示，相信吉力吉撈．鞏冠也想要突破，但長打的東西沒辦法強求。圖為吉力吉撈．鞏冠（左）23日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月24日
中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠去年敲出11發全壘打，今年首轟還沒有出爐，總教練葉君璋表示，相信吉力吉撈．鞏冠也想要突破，但長打的東西沒辦法強求。圖為吉力吉撈．鞏冠（左）23日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職味全龍隊開季至今得點圈打擊率3成22、與樂天桃猿並列第一，總教練葉君璋聽到數據笑說：「這麼厲害？繼續保持」，也提到經過時間、經驗累積，球員已經可以掌握比賽節奏。

中職味全龍隊去年重回一軍，首年球季雖是以排名墊底結束，但球季後半段越打越好，今年開季狀況不錯，今天賽前13場球賽打完，戰績7勝6敗、排名第2，僅次於樂天桃猿隊。

味全龍隊本季團隊打擊成績2成40，雖然不是各隊最佳，但團隊得點圈打擊率3成22、與桃猿隊並列第一，滿壘時打擊率高達6成。

味全龍隊總教練葉君璋表示，得點圈打擊率當然是教練團會關心的事情，雖然在意、但不能強求，去年教練團很認真的要求球員，但效果不好，經過時間、累積比賽經驗，球員們知道怎麼去做了，也開始可以掌握比賽節奏。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉君璋坦言，一開始要求球員的時候，沒辦法達到目標、挫折感當然會很高，但突然有一天、好像就開竅了，隨著球季進行，之後可能也會遇到瓶頸，但他們應該也知道該怎麼去面對。

龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠去年敲出11發全壘打，今年首轟還沒有出爐，葉君璋表示，相信吉力吉撈．鞏冠也想要突破，但長打的東西沒辦法強求，只能繼續努力、相信自然而然就會產生。（編輯：屈享平）1110424

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載