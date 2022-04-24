味全龍得點圈打擊率亮眼 球員已能掌握節奏

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中華職棒味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠去年敲出11發全壘打，今年首轟還沒有出爐，總教練葉君璋表示，相信吉力吉撈．鞏冠也想要突破，但長打的東西沒辦法強求。圖為吉力吉撈．鞏冠（左）23日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月24日

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職味全龍隊開季至今得點圈打擊率3成22、與樂天桃猿並列第一，總教練葉君璋聽到數據笑說：「這麼厲害？繼續保持」，也提到經過時間、經驗累積，球員已經可以掌握比賽節奏。

中職味全龍隊去年重回一軍，首年球季雖是以排名墊底結束，但球季後半段越打越好，今年開季狀況不錯，今天賽前13場球賽打完，戰績7勝6敗、排名第2，僅次於樂天桃猿隊。

味全龍隊本季團隊打擊成績2成40，雖然不是各隊最佳，但團隊得點圈打擊率3成22、與桃猿隊並列第一，滿壘時打擊率高達6成。

味全龍隊總教練葉君璋表示，得點圈打擊率當然是教練團會關心的事情，雖然在意、但不能強求，去年教練團很認真的要求球員，但效果不好，經過時間、累積比賽經驗，球員們知道怎麼去做了，也開始可以掌握比賽節奏。

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葉君璋坦言，一開始要求球員的時候，沒辦法達到目標、挫折感當然會很高，但突然有一天、好像就開竅了，隨著球季進行，之後可能也會遇到瓶頸，但他們應該也知道該怎麼去面對。

龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠去年敲出11發全壘打，今年首轟還沒有出爐，葉君璋表示，相信吉力吉撈．鞏冠也想要突破，但長打的東西沒辦法強求，只能繼續努力、相信自然而然就會產生。（編輯：屈享平）1110424