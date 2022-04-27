味全龍6人快篩陽性 確診加隔離超過14人才停賽

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中職味全龍隊27日有6人快篩陽性，若確診加隔離人數超過14人，賽事會先延期。圖為味全龍隊4月9日在新莊棒球場比賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職味全龍隊今天有6人快篩陽性，會長蔡其昌表示，有核心區人員確診就暫停比賽3天的規定已不適用，而是看確診加隔離人數是否超過14人，明天是否能在天母比賽還要看PCR結果。

現在要等做PCR時間會比較久，因此蔡其昌指出，聯盟先採取了預防性措施，包括今天在天母的比賽延賽、馬上做球場清消，並先將快篩陽性的教練、球員隔離，密切接觸者也先預防性隔離，密切接觸者定義為同住、共餐、沒有戴口罩近距離講話15分鐘等，球團都會自己先進行疫調。

聯盟在19日發布了防疫相關應變措施，如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，確診者依規定後送，此球場應暫停比賽3日；不過隨著政策不斷變化，包括現在居家隔離天數已經變成3+4，蔡其昌表示，聯盟也會動態調整。

其中有確診者的球場就暫停比賽3日的規定，如今已經不適用，蔡其昌指出，若味全龍最後確診加上居家隔離的人數超過14人（15人以上），由於會影響戰力太大，味全的賽事就會都先延期；另外如果可以繼續進行比賽，可以拉二軍選手上來支援，並不需要將確診或被隔離的球員降下二軍。

聯盟今天也有防疫新規範，球隊人員除了在球場上、室內練球時間，一律要戴口罩，包括球員、教練在休息室都要戴口罩。

另外，味全龍今天將投手王維中、劉昱言降下二軍，按照輪值本來明天應該要由王維中先發，不過改為自2017年後就沒有先發過的陳明軒。但味全球團表示，基於個人隱私，未能透露進一步快篩陽性人員背景細節。（編輯：陳仁華）1110427