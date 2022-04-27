更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制每劑百元 身分證單雙號分流買可代購
生活

快篩實名制每劑百元 身分證單雙號分流買可代購

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？
生活

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300

味全龍6人快篩陽性 確診加隔離超過14人才停賽

2022/4/27 19:53（4/27 20:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職味全龍隊27日有6人快篩陽性，若確診加隔離人數超過14人，賽事會先延期。圖為味全龍隊4月9日在新莊棒球場比賽。（中央社檔案照片）
中職味全龍隊27日有6人快篩陽性，若確診加隔離人數超過14人，賽事會先延期。圖為味全龍隊4月9日在新莊棒球場比賽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職味全龍隊今天有6人快篩陽性，會長蔡其昌表示，有核心區人員確診就暫停比賽3天的規定已不適用，而是看確診加隔離人數是否超過14人，明天是否能在天母比賽還要看PCR結果。

現在要等做PCR時間會比較久，因此蔡其昌指出，聯盟先採取了預防性措施，包括今天在天母的比賽延賽、馬上做球場清消，並先將快篩陽性的教練、球員隔離，密切接觸者也先預防性隔離，密切接觸者定義為同住、共餐、沒有戴口罩近距離講話15分鐘等，球團都會自己先進行疫調。

聯盟在19日發布了防疫相關應變措施，如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，確診者依規定後送，此球場應暫停比賽3日；不過隨著政策不斷變化，包括現在居家隔離天數已經變成3+4，蔡其昌表示，聯盟也會動態調整。

其中有確診者的球場就暫停比賽3日的規定，如今已經不適用，蔡其昌指出，若味全龍最後確診加上居家隔離的人數超過14人（15人以上），由於會影響戰力太大，味全的賽事就會都先延期；另外如果可以繼續進行比賽，可以拉二軍選手上來支援，並不需要將確診或被隔離的球員降下二軍。

聯盟今天也有防疫新規範，球隊人員除了在球場上、室內練球時間，一律要戴口罩，包括球員、教練在休息室都要戴口罩。

另外，味全龍今天將投手王維中、劉昱言降下二軍，按照輪值本來明天應該要由王維中先發，不過改為自2017年後就沒有先發過的陳明軒。但味全球團表示，基於個人隱私，未能透露進一步快篩陽性人員背景細節。（編輯：陳仁華）1110427

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀