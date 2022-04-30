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味全龍16球員隔離含4確診 5/1桃園戰延賽

2022/4/30 17:51（4/30 18:14 更新）
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中職味全龍隊30日宣布，居家隔離隊職員總數達21人，其中有4名球員確診。（中央社檔案照片）
中職味全龍隊30日宣布，居家隔離隊職員總數達21人，其中有4名球員確診。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職味全龍隊遲未公布球隊內快篩陽性的PCR結果，今天才宣布總計居家隔離隊員總數達16人，其中4名球員PCR確診、4人快篩陽性，由於超過聯盟訂定的14人以上標準，中職宣布明天在桃園味全與樂天桃猿之戰延賽。

味全在27日宣布有6名隊職員快篩陽性，緊急延賽，但因為聯盟新規定，確診加隔離人數超過14人才會延賽，28日味全球團自行匡列疑似個案與密切接觸的隊職員總計11人，在天母與中信兄弟的比賽如期舉行。

不過經過了3天，味全球團仍遲遲未公布PCR確診人數，被問到有無新增案例，超過14人延賽標準，味全稍早也只回應媒體，「目前沒有新的更新資料，球團內部疫調時已視同確診方式來應變，謝謝大家關心，今天就讓球員好好休息吧」。

但各家媒體報導後，味全龍球團才馬上回應，「全台疫情升高，味全龍目前總計居家隔離隊職員總數達21人，其中16名為球員，包含被確診親友匡列。目前除極少數球員有輕微症狀如流鼻水外，多數球員健康良好」。

16名球員之中，有4名PCR確診者，味全球團表示已依規定因應；另有4名快篩陽性安排檢測中，另8人為密切接觸者，味全龍在今天下午完成內部最新疫調，已通報聯盟，後續將依中央流行疫情指揮中心與聯盟規範因應處理。

味全龍指出，中央流行疫情指揮中心日前已停止疫調，味全龍配合政策，目前將重心放在加強防疫與照護隊職員家人們的健康。（編輯：吳協昌、張芷瑄）1110430

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