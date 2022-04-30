味全龍16球員隔離5/1延賽 是否隱瞞聯盟將調查

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒由於味全龍隊有16名球員被隔離，其中包括4人已經PCR確診，宣布明天在桃園的球賽先延賽。至於味全是否有隱瞞疫情的狀況，聯盟表示，會與主管機關深入調查。

中職聯盟今天發布訊息表示，針對味全龍今天新增4名快篩陽性球員與多名密切接觸者，聯盟今天上午收到疑似味全隊有球員快篩陽性資訊後，多次詢問並密切追蹤領隊回報狀況。

不過稍早味全領隊丁仲緯才確認並通報聯盟確診與匡列人數，合計居家隔離球員數達16名球員，其中有4名PCR確診、4名快篩陽性，已超過現階段疫情停賽規範（14人），明日5月1日樂天桃園球場第48場例行賽味全對樂天比賽延期。

至於復賽日期，聯盟表示，須待味全龍選手後續解隔後，隔離人數下降至符合規範，再行復賽。

針對媒體詢問味全球團是否有隱瞞疫情一事，聯盟初步調查，味全龍說明，是因進行全隊交叉疫調事務繁瑣，在完成疫調時就即時通報聯盟，絕無隱瞞。

聯盟表示，會繼續深入調查，主管機關也已介入了解中，如有隱瞞疫情情況，將依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13條移送衛生局，最重可處以新台幣200萬元罰金。

聯盟強調，「任何隊職員確診或被匡列都非大家所願，尤其現在疫情對群體生活的職棒球團更是一大挑戰，聯盟會再要求各球隊落實相關確診或匡列者的回報機制，確保選手、球迷以及球場從業人員的健康權益。」（編輯：吳協昌）1110430