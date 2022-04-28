中職增設疫情隔離名單 郭天信等3人無法出賽

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職味全龍隊自行匡列的人數沒有超過14人，今天比賽照常舉行，聯盟也新增疫情隔離名單，雖然不公布，但選手張政禹、郭天信、劉時豪沒有被降二軍，也沒有在出賽名單中。

因應昨天味全龍隊有6名隊職員快篩陽性的狀況，中職昨天臨時調整了相關防疫規定，包括若確診加上匡列人數超過14人（15人以上），該隊賽事才會延賽；以及球隊可以拉二軍選手上來支援，並不需要將確診或被隔離的球員降下二軍。

今天賽前味全球團表示，雖然目前PCR結果尚未出爐，為求謹慎，味全龍以快篩陽性視同確診的標準進行內部疫調，疑似個案與密切接觸的隊職員，總計11人。因為並沒有超過14人，今天在天母球場與中信兄弟交手的賽事如期舉行。

由於昨天事發突然，味全昨已先將投手王維中、劉昱言降二軍，不過中職今天表示，如因確診或是被匡列而無法出賽的球員，球隊可把他們放進「疫情隔離名單」，概念類似疫苗傷兵名單，但基於個人隱私不會公布名字，上來支援的二軍選手可以直接替換他們，因此在賽前的出賽名單可以稍微看出端倪。

正式異動方面，除了昨天被降下二軍的王維中、劉昱言，今天野手曾陶鎔也被下放二軍，另外登錄野手林辰勳、林威廷、龍德力在一軍名單。沒有被下放二軍也沒有出現在今天出賽名單的球員，有野手郭天信、張政禹、劉時豪，但今天劉時豪有出現在球場；沒有登錄一軍卻出現在出賽名單的球員為羅國華、趙璟榮、林孝程。（編輯：李亨山）1110428