一度清空板凳衝突 桃猿獅隊鏖戰12局握手言和

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿因為不滿統一獅隊偷暗號一度雙方清空板凳，桃猿在8局下靠著林立轟出3分砲逆轉，不過9局上獅隊邱智呈敲追平安打，最後雙方和局。

此戰插曲相當多，3局上結束之後，桃猿隊先發投手霸林爵疑似因為不滿獅隊偷暗號，向二壘跑者林岱安罵了幾句，導致雙方清空板凳發生衝突，兩邊被主審各警告1次，也引起獅隊教頭林岳平不滿。

接著5局上桃猿後援投手蘇俊羽因對林靖凱投觸身球，僅投1球就被勒令退場，接著黃偉晟登板後也對柯育民投觸身球，再被勒令退場。這場獅隊選手一共盜壘成功9次，追平聯盟單隊單場盜壘成功紀錄，包括林靖凱、柯育民、陳傑憲、高國慶、林岱安、邱智呈都有盜壘成功，其中陳傑憲就包辦3次。

獅隊在1局上就發動攻勢，柯育民、陳傑憲、高國慶接連敲出安打，攻下1分，且隨後高國慶盜上二壘，以43歲又204天的年紀，成為聯盟第3年長選手盜壘成功，前2年長皆為曾智偵，同時也是最年長先發選手盜壘成功，上一次他盜壘成功已經是2018年的事情。

2局上獅隊的林岱安敲安打後，林靖凱、柯育民、陳傑憲也都敲安打，各帶有1分打點，攻下3分，取得4比0領先；桃猿在2局下追回1分，不過4局上獅隊的柯育民敲安打後盜二壘，高國慶再敲安打也得1分；4局下桃猿的藍寅倫轟出一發陽春砲，再追回1分。

雙方在第5局各得1分，7局下、8局上也各攻下1分。桃猿在8局下展開反攻，邱丹、張閔勛、陳晨威接連敲安打得1分後，林立從劉軒荅手中轟出3分全壘打，以8比7一棒逆轉戰局。

不過9局上獅隊的林子豪代打敲安打後，靠著邱智呈敲出二壘安打，一路從一壘跑回本壘追平比數，經過12局激戰，終場雙方就以8比8握手言和，此戰比賽時間5小時11分鐘，破本季最長比賽時間紀錄。（編輯：楊昭彥）1110428