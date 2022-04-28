陳明軒臨危受命先發3.2局無失分 坦言壓力有點大

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職味全龍隊陳明軒今天臨危受命擔任先發投手，結果3.2局無失分，總教練葉君璋稱讚他的穩定表現；陳明軒則說，其實一開始壓力有點大，但今天狀況不錯，還主動要求要多投。

味全因為昨天有多名隊職員快篩陽性，導致部分選手今天缺陣，包括投手王維中、劉昱言下二軍，野手郭天信、張政禹、劉時豪被放入疫情隔離名單。陳明軒上次擔任先發已經是2017年的事情，今天用63局投3.2局，僅被敲1支安打，投2次保送、4次三振，沒有失分，最終味全龍以8比0擊敗中信兄弟，第2任投手羅華韋奪下勝投。

對於陳明軒的表現，賽後葉君璋表示，其實他上一場中繼表現就不錯，這一場又更穩定，這樣能讓打者安定許多，也是這場比賽勝利的關鍵之一。至於陳明軒下次還有沒有先發機會，葉君璋笑說：「最好是不要有下次先發，這樣就好。」

陳明軒這場是投3.2局，葉君璋說明，因為陳明軒之前都是擔任中繼，所以要為他設定投球限制，「我們本來不想讓他再投第4局，但他自己講說還有力氣想要繼續投，不過我們本來就是抓65顆左右。」

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陳明軒也認為自己表現還不錯，但他說：「可惜丟到最後沒力了，因為很久沒這樣丟了。」剛接到先發通知時，陳明軒有點不知所措，但他指出，後來就當作擔任長中繼的感覺，盡量把局數吃完。他本來設定目標投5局，因此第3局投完要被換下場時，「是我跟教練說要繼續投。」

陳明軒坦言，一開始其實壓力滿大的，因為今年味全曾被中信兄弟先發投手泰迪完封，「自己有點白目去看網路上的留言，說派陳明軒出來是要放推，我就覺得壓力好大，如果丟不好的話又會被說，我就是想要盡力把自己的事情做好。」（編輯：李亨山）1110428