味全不受選手快篩陽性影響 擊敗兄弟奪5連勝

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職味全龍隊雖然因有選手快篩陽性而缺陣，不過今天在天母棒球場的賽事如期進行，到一軍支援的選手都有上場，最終以8比0擊敗中信兄弟，奪下5連勝，石翔宇獲生涯首座MVP。

味全龍昨天有隊職員快篩陽性，疑似個案與密切接觸的隊職員總計11人，並沒有超過聯盟停賽標準14人，因此味全今天與中信兄弟交手的賽事如期舉行。不過郭天信、張政禹、劉時豪被放進疫情隔離名單無法出賽，王維中、劉昱言也下二軍，味全緊急拉上林孝程、羅國華、趙璟榮等人支援。

味全在2局下率先展開攻勢，李凱威遭到觸身球、劉基鴻敲二壘安打後，石翔宇再敲出安打帶有2分打點，林孝程也補上1支安打添1分。

石翔宇4局下敲二壘安打、林孝程選到保送後，林智勝再擊出安打形成滿壘，接著陳品捷選到保送擠回1分，李凱威再敲安打送回2分，拿莫．伊漾也敲1打點安打；5局下味全再添1分，終場味全以8比0奪下5連勝，仍位居第2名。

味全雖然因為疫情多人缺陣，不過仍拿下勝利，臨時到一軍支援的林孝程敲出1支安打、選到2次保送，投手羅國華、趙璟榮都後援1局無失分。對此，總教練葉君璋說：「很開心，即使有些人沒辦法比賽，後面替補上來一樣能表現很好，一支球隊要往好的方向走，這是很重要的一環，不管是質還是量都慢慢增加。」

此戰第9棒石翔宇4打數敲出2支安打，包辦2分打點、2得分，獲得職棒生涯首座單場MVP；林智勝也有4打數4支安打的表現。石翔宇賽後表示，很驚訝自己是MVP，「本來以為應該是智勝賢拜（前輩）吧，他也打得很好，滿意外的。」

雖然有許多隊友缺席，不過石翔宇指出，球隊氣氛並沒有受到影響，一樣是在連勝中。至於MVP對自己的意義，他說：「沒有什麼意義，因為這只是一場比賽而已，過了就過了，明天還要再比賽。」

不過他笑說，去年有一次因為單局出局2次而請隊友喝咖啡，「這次是光明正大地請，要貼『MVP的咖啡』在上面」。（編輯：管中維）1110428