台鋼雄鷹正式成為中職第6隊 主色系選綠色

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中華職棒27日召開常務理事會，台鋼雄鷹領隊劉東洋（圖）也出席，會後中職會長蔡其昌表示，台鋼雄鷹隊成為第6隊一案已順利通過。這是中職自2008年、睽違14年後，重返6隊規模。中央社記者張新偉攝 111年4月27日

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒今天召開常務理事會，審查台鋼雄鷹隊成為第6隊事宜，結果全體快速同意通過，已經確定成為中職第6隊，聯盟睽違14年重回6隊規模，並確定主色系使用綠色。

台鋼集團在3月初由會長謝裕民與中職會長蔡其昌代表中職簽訂意向書，宣示台鋼集團將組隊進軍中職，並在4月1日繳交經營計畫書，確定主場將選高雄澄清湖棒球場。

中職今天召開常務理事會審核，會後中職會長蔡其昌表示，台鋼雄鷹隊成為第6隊已經順利通過，其他5隊代表沒有任何意見，因此用非常短的時間審查完畢，加盟條件也沒有任何新增或減少，包括加盟金新台幣1.2億元、經營保證金（球隊成立滿5年後退還）3.6億元、地方棒球振興基金1億元，加總5.8億元。

這是中職自2008年、睽違14年後，重返6隊規模。另外，蔡其昌也指出，台鋼雄鷹隊球團董事長王炯棻、領隊劉東洋今天有在會議中提出營運計畫，但目前還都是架構性、原則性的部分，還沒提到總教練人選。

特別的是，台鋼今天報告了選擇球隊主色系為綠色，上次使用綠色為主色系的球隊為興農牛隊。另外，球隊名就是「台鋼雄鷹」4個字，台鋼也出示了高雄市政府的公文，內容包括市政府歡迎台鋼進駐澄清湖，若確定加盟中職之後，會盡快與台鋼商討相關事宜。（編輯：張芷瑄）1110427

中華職棒27日召開常務理事會，會後中職會長蔡其昌表示，台鋼雄鷹隊成為第6隊已經順利通過，其他5隊代表沒有任何意見，因此用非常短的時間審查完畢，加盟條件也沒有任何新增或減少。中央社記者張新偉攝 111年4月27日