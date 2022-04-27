悍將桃猿兄弟全體快篩皆陰性 獅隊休兵日禁外出

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中華職棒味全龍隊27日有6名隊職員進行COVID-19快篩結果呈陽性，日前剛與龍隊打完3連戰的富邦悍將隊全體人員27日進行快篩，結果都為陰性。圖為悍將隊員採檢情形。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月27日

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職味全龍隊今天有6人快篩陽性，其他球隊也隨即做快篩，富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟都是全員陰性，統一獅隊則是今天休兵日，但全隊不得外出，將在明天做快篩。

原本味全龍隊今天要在天母棒球場迎戰中信兄弟，不過味全隊職員今天賽前做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩有6人呈現陽性，聯盟依防疫應變計畫決定延後這場比賽，並通知衛生單位安排PCR檢測。

上週末與味全進行3連戰的富邦悍將表示，今天在桃園賽前收到聯盟通知，進行全隊隊職員快篩，經快篩後全隊隊職員皆為陰性，悍將球團已和球員重申相關防疫規定。

悍將球團表示，為維護所有球迷及球團人員健康，即日起如非球團舉辦之含防疫規範實名制活動，將暫不開放球員及啦啦隊簽名、合照、擊掌、接受餽贈或其他任何近距離接觸，亦請避免於賽前賽後在場外或球團住宿地點群聚。

昨天與味全比賽的統一獅隊則表示，今天是休兵日全隊留宿飯店不得外出，明天快篩劑寄送到飯店後，將立即進行快篩，依據標準流程執行。樂天桃猿隊則表示，今天全隊快篩結果皆為陰性。

客隊中信兄弟稍早已經發布訊息，今天並沒有進入球場，只有在停車場，並且全員快篩陰性。（編輯：張芷瑄）1110427