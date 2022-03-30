劉東洋出任台鋼雄鷹領隊 總教練人選尚在物色

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）即將成為中職第6隊的台鋼雄鷹隊，今天宣布前中職宣推部主任劉東洋出任總經理兼領隊，他表示，總教練人選還在物色，當務之急是成立球探部門，他也強調經營高雄市場很重要。

台鋼雄鷹隊今天表示，目前球隊仍處於籌備階段，特別需要熟悉聯盟運作與國際合作的能量，因此邀請在聯盟任職超過15年的宣推部主任劉東洋接任總經理與領隊。劉東洋也曾擔任過職業棒球雜誌主編、聯盟國際組組長、日本職棒球評等工作。

劉東洋接受媒體訪問時表示，今天是在中職工作的最後一天，談到決定到台鋼擔任領隊的想法，他說：「我自己剛進這圈子的時候是2006年，那時是6隊，現在相隔14年又回到6隊規模，所以現在的心情是回到剛進這圈子的時候。」

劉東洋指出，給自己的任務是希望中職愈來愈好，「以前在聯盟這麼久，可以發揮自己的經驗，幫助球隊盡快進入軌道。」劉東洋表示，剛開始每件事情都會很困難，但也因為新球隊是一張白紙，包袱會比較少。他也提到，近期會去拜訪各隊討教，尤其是剛有成立球隊經驗的味全龍隊。

台鋼雄鷹隊將於明天或後天向聯盟遞交經營企劃書，內容會有組織架構、行銷規劃等，但還不會有總教練人選。劉東洋說明：「總教練的部分現在還在物色。」

他指出，比起總教練人選，當務之急是先組織球探部門，準備7月的季中選秀會，「當然總教練跟球探部門同時產生是最理想的狀況，但球探先有之後，總教練上任再做銜接也是一個方式。」

至於總教練人選的條件，劉東洋點出，由於新球隊選進來的選手都會偏年輕，因此總教練跟年輕球員溝通很重要，「我們有討論過，未來除了技術方面，年輕球員進來之後的職業觀念、品德教育養成也很重要。」

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台鋼選擇落腳高雄，將澄清湖棒球場當作主場，劉東洋強調，現在最重要的任務之一是把高雄這個市場經營起來，要加強與高雄市政府的連結，貫徹屬地主義。由於他與日本職棒關係密切，劉東洋指出，會參考像是日本火腿隊、樂天金鷲隊經營在地的經驗。

最後劉東洋也表示，很感謝中職會長蔡其昌上任以來對聯盟同仁的支持與照顧，加上秘書長楊清瓏、2個副祕書長的帶領，讓聯盟業績與能見度都持續大幅成長，讓同仁看見未來，「同時也感謝謝裕民會長、王炯棻董事長以及孫正強副董的厚愛，給我擔任籌備處領隊的機會，我不會讓蔡會長與謝會長失望的。」（編輯：張芷瑄）1110330